Silvia Pinal reaparece tras estar en el hospital Luego de haber sido hospitalizada de emergencia y haber dado positivo a COVID-19, Silvia Pinal, de 90 años, reaparece públicamente ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Silvia Pinal fue ingresada de emergencia al hospital tras sufrir un problema con la presión arterial. Durante los estudios, detectaron que la actriz mexicana había sido contagiada de COVID-19 y, además, la trataron de un problema en las vías urinarias. Con el fin de evitar mayores afectaciones en su salud, la enviaron de vuelta a su casa, donde recibió el aislamiento y los cuidados correspondientes. Ahora, la protagonista de la película "Un extraño en la escalera" reaparece y da a conocer cómo se encuentra. "Claro que ya no tengo nada. Mi buen trabajo me costó. Me siento perfecta, me siento muy bien. Me siento con ganas de vivir, de reír, de pelearme, de correr. Como muy bien", explicó Pinal al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "El hospital, bendito sea Dios, pasó pronto. Porque si fuera largo sería terrible. Pasó rápido; tengo que darle gracias a Dios, a los médicos y terminó muy bien". De momento, la también productora debe seguir con "los protocolos" que se aplican cuando alguien tiene COVID; por lo tanto, aún no se ha reunido con miembros de su familia, pero advierte que "voy a tratar" de hacerlo en cuanto sea posible de acuerdo con las indicaciones médicas. Incluso, no duda en tomar un tiempo de descanso."Las últimas vacaciones que hice me fue muy bien, estuve en Acapulco. Ahora me gustaría [tomar otras], creo que Acapulco", comentó. Silvia Pinal Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Efigenia Ramos, asistente de la actriz, explicó que atravesar por el COVID para Silvia Pinal estuvo muy leve", debido a que "el problema fue la infección en los riñones". Sin embargo, ahora se siente muy bien y en un mes, aproximadamente, podrá recibir la tercera dosis de la vacuna para tener mayor protección.

