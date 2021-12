Silvia Pinal presenta nuevo conflicto en su salud ¿de qué se trata? A una semana de su ingreso al hospital, Silvia Pinal ha presentado una nueva condición de salud que se suma a sus otros padecimientos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado miércoles 22 de diciembre, Silvia Pinal ingresó a un hospital de la Ciudad de México luego de presentar complicaciones cardíacas y dar positivo a COVID-19; por ello, se encuentra internada en un área Covid, de donde se menciona podría salir en breve ya que su condición parecía mejorar. Sin embargo, tuvo una complicación tras detectarle una infección en las vías urinarias; la cual, ya está atendiendo el equipo médico a su cargo y en un par de días podría estar completamente recuperada de esta última afección. "Sin ningún síntoma [de COVID-19]; con todos sus signos vitales perfectos, sigue todavía con un poco de tos", explicó Sylvia Pasquel, hija mayor de Pinal, a los medios de comunicación. "No es hipertensa, está con signos vitales perfectos, oxigenación perfecta, está muy bien, espero que pronto regrese a casa". Con este nuevo cuadro, se podría reducir la posibilidad de que vuelva a casa para fin de año. Pese a ello, la familia mantiene la esperanza de que la recuperación de la actriz sea pronta y se reúnan nuevamente con ella, debido a que por estar en una zona de Covid, ninguna persona puede acompañarla por riesgo de contagio, tal como dictan las reglas sanitarias ante la pandemia. De hecho, la Navidad fue cancelada en casa de la matriarca de la dinastía Pinal por su ingreso al nosocomio. Silvia Pinal Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y pese a las especulaciones sobre la salud de Silvia Pinal y su internamiento, Sylvia Pasquel asegura que "¡hay Silvia Pinal para rato; de eso no tengan duda!".

