Silvia Pinal hospitalizada de urgencia La legendaria actriz mexicana Silvia Pinal tuvo que ser nuevamente ingresada de urgencia en un hospital por una arritmia cardíaca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Silvia Pinal - DO NOT USE Credit: mezcalent.com En los últimos tiempos Silvia Pinal ha tenido episodios de salud que la han llevado a terminar en el hospital. Ahora la legendaria actriz mexicana tuvo que ser nuevamente ingresada de urgencia por una arritmia cardíaca Además, ahora que los casos de infecciones de coronavirus han aumentado en todo el mundo debido a la variante omicron , Pinal también ha dado positivo a la enfermedad una vez ya en el hospital, aseguraron en el programa matutino mexicano Hoy (Televisa). Su hija Silvia Pasquel explicó al show de televisión que se dieron cuenta de que su madre tenía coronavirus luego de que acudiera al hospital porque le había subido y bajado la presión, sumado a una arritmia cardíaca. "El día de ayer nos reportó la enfermera que tenía la presión muy alta y de ahí le dieron un medicamento que tuvo un efecto contrario, que le bajó la presión. En la plática que tuvo con un cardiólogo que tuvo en ese momento dijo que se tenía que hacer un electrocardiograma para ver la posibilidad de ponerle un catéter y así poder estabilizar su ritmo cardíaco. Después decidimos llevarla al hospital", dijo Pasquel. "En la noche cuando llegamos estaba mi mamá en terapia intensiva y luego la pasaron a una habitación. Estaba como siempre muy animosa, muy bromista y fue ahí cuando nos dijeron que la prueba de covid-19 había sido positiva", añadió. La familia, quien se tendrá que hacer pruebas por haber estado en contacto todos estos días con la actriz, confía en que pasará de buena manera la enfermedad porque está vacunada. "Desde ahí todos nos regresamos a la casa porque tuvimos contacto con ella. Nos tenemos que hacer pruebas. El doctor nos dijo que estaba en el mejor momento donde apenas se está manifestando la enfermedad. Tiene sus vacunas. Pasará la enfermedad sin ningún riesgo. La vemos que está muy fuerte", sostuvo la hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado mes de junio Pinal estuvo ingresada a un hospital de la Ciudad de México tras presentar algunos problemas de salud relacionados con la presión arterial, además de infección en los riñones. En septiembre la actriz llegó a sus 90 años, y su deseo fue pasar su cumpleaños "contenta, sana, que es lo más importante". También habló de sus intenciones de volver a trabajar cuanto antes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Silvia Pinal hospitalizada de urgencia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.