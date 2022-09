Silvia Pinal recibe gran homenaje en Ciudad de México, ¡los momentos de la emotiva celebración! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería silvia pinal homenaje Credit: Mezcalent Encuentros en la alfombra roja, baile en la silla de ruedas y lágrimas y risas en el gran homenaje a la actriz y empresaria mexicana en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, ¡tenemos las imágenes! Empezar galería Homenaje a Silvia Pinal silvia pinal homenaje Credit: Mezcalent Este 29 de agosto se celebró en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México un gran homenaje a la ilustre carrera de más de seis décadas de la actriz y productora mexicana Silvia Pinal. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Una leyenda viva Silvia Pinal bailando sila de ruedas Credit: Mezcalent Rodeada de sus hijas, amigos, colegas del medio y más, la musa de Luis Buñuel y gran figura de la Epoca de Oro del Cine Mexicano apareció elegantemente vestida, y ni la silla de ruedas en la que fue transportada impidió que intentara bailar sentada durante la ceremonia. 2 de 10 Ver Todo Alejandra Guzmán alejandra guzman con silvia pinal Credit: Mezcalent Colocada de rodillas la rockera expresó sentidas palabras para su madre, agradeciéndoles por su familia "unida" por darles su "sangre" y "su talento" en un post que un emotivo discurso que posteriormente compartió por redes. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Sylvia Pasquel La hija de Silvia Pinal fue una de las organizadoras del evento, según consta en la invitación oficial, y apareció en escena junto a su madre y a su hermana Alejandra Guzmán, así como su sobrina Michelle Salas y más familiares. 4 de 10 Ver Todo Leticia Calderón y su hijo Leticia Calderón con su hijo Credit: Getty Images La actriz de telenovelas desfiló por la alfombra roja de la mano de su hijo hijo menor, Carlo, fruto de su relación con el empresario Juan Collado. Por cierto que ahí mismo desfiló Yadhira Carrillo, actual mujer del encarcelado empresario, provocando momento de tensión. 5 de 10 Ver Todo Yadhira Carrillo Yadhira Carrillo Credit: Getty Images La actriz y esposa de Juan Collado desfilando ante el mural con la estampa de la homenajeada. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Itati Cantoral Itati Cantoral Credit: Getty Images Y si hablamos de divas no podía faltar la actriz que dio vida a Silvia Pinal en un reciente biopic sobre la legendaria actriz. 7 de 10 Ver Todo Stephanie Salas La nieta de Silvia Pinal, y madre de Michelle Salas, mostró hace unos días el traje que usaría en el número musical de la obra Hello, Dolly!, presentado como parte del homenaje. 8 de 10 Ver Todo Bianca Marroquín Bianca Marroquin Credit: Mezcalent La célebre actriz mexicana que ha triunfado en Broadway brilló en uno de los números presentados en el homenaje. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Un homenaje Silvia Pinal Credit: The Grosby Group El Instituto Nacional de Cine, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Cineteca Nacional auspiciaron el evento donde se le otorgó una placa a la leyenda viviente, ¡muchas felicidades! 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Silvia Pinal recibe gran homenaje en Ciudad de México, ¡los momentos de la emotiva celebración!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.