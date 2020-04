El pasado viernes, Silvia Pinal tuvo que ser operada de emergencia de la cadera a causa de una caída que sufrió en su casa. Tras los rumores de que la actriz estaba en grave riesgo de salud, logró salir avante de la cirugía. Ahora habla por primera vez de lo ocurrido y cómo se encuentra actualmente.

“Todo va muy bien. Estoy como nueva”, explicó Pinal al programa mexicano de radio Todo para la Mujer. “La caída fue entrando a mi recámara. Se me atoró un pie y como estaba caminando rápido, al atorarse el pie caí redonda. Eso fue todo. Me quedé ahí sentada porque me caí muy fuerte y me dolió”.

De acuerdo con la también productora “me siento” como si no le hubiera ocurrido nada y, si bien, continúa en el hospital, ya desea salir porque considera estar en perfectas condiciones para regresar a su casa; sin embargo, sabe que debe seguir las instrucciones de los médicos.

“Quisiera irme hoy, pero no creo que me dejen salir. Pienso que me dejarán ir mañana”, explicó. “Puedo caminar y puedo levantarme porque no me duele. Pero en caso de que el doctor me diga que no me puedo ir, entonces sí haría un esfuerzo máximo porque me interesa irme”.

Respecto a la comunicación que mantiene con sus hijos, Silvia Pinal aseguró que han charlado solo para lo necesario y que Luis Enrique es quien ha estado a su cuidado, junto a Efy, su secretaria. La actriz mantiene su buen ánimo y espera que la den de alta muy pronto.

“Hablé relativamente [con sus hijas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán] porque no tenía de qué hablar”, mencionó. “Ya saben todos que me caí, cómo me caí”.