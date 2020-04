Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia a causa de un accidente que sufrió en su casa Se está solicitando la donación de sangre para Silvia Pinal, quien sufrió un accidente en su casa de la Ciudad de México, por lo cual, tuvo que ser hospitalizada. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A causa de una caída que sufrió en su casa de la Ciudad de México, Silvia Pinal fue llevada al hospital de emergencia porque se fracturó la cadera; por lo tanto, será operada en la próximas horas. Ahora, solicitan donadores de sangre tipo O negativo para tenerla, de ser posible, antes de su intervención quirúrgica. “Acabo de hablar con Effy, la secretaria de Doña Silvia Pinal. Que resulta ayer se cayó”, explicó Maxime Woodside en su programa Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Está en el hospital y la van a operar hoy a las dos de la tarde”. RELACIONADO: ¿Silvia Pinal está enojada con Frida Sofía? Image zoom La actriz se encuentra en el Hospital Ángeles de Interlomas en la mencionada urbe. También se solicitaron oraciones para que todo salga bien. “Tiene tan buena salud que le hicieron todas las evaluaciones y está perfecta”, agregó. “Nada más con la cadenita fracturada”. Image zoom En febrero de este año, la protagonista de la película Viridiana también estuvo internada debido a una afección en la vejiga. Tras realizarse varios estudios y recibir un pequeño tratamiento, fue dada de alta unos días después. “Le empezó a doler el estómago, la trajimos al hospital y resultó que traía la vejiga un poco inflamada, entonces se va a quedar en observación dos días para ver qué sucedió”, explicó en aquel momento su primogénita Sylvia Pasquel. “Pero es más bien un chequeo, no tiene nada de gravedad, simplemente tienen que ver porqué está inflamada”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado al respecto sobre este nuevo conflicto de salud de Silvia Pinal, justo ayer dio a conocer una imagen, en blanco y negro, donde aparece siendo una pequeñita al lado de su madre. “Mi diva favorita, mi mamá, mi todo”, escribió Guzmán para acompañar la instantánea. Advertisement

