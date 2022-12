Silvia Pinal nuevamente en cama por problemas de salud La primera actriz mexicana de 91 años se encuentra en casa estable, bajo instrucciones médicas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras los rumores de que Silvia Pinal estaba nuevamente delicada de salud, su hija Alejandra Guzmán aclaró que la primera actriz mexicana se encuentra estable y en casa siguiendo instrucciones médicas. De acuerdo a la cantante, Pinal se está recuperando de una infección viral. Pero contrario a los rumores que han corrido como pólvora que indican que se contagió nuevamente de la COVID-19, Guzmán aseguró que no se ha contagiado de coronavirus. Aparentemente, los síntomas que presenta la actriz de 91 años son parecidos a los de COVID, pero en realidad padece un cuadro de influenza. "No [tiene COVID], tiene influenza, ya constatamos que tiene influenza, pero está bien", declaró la roquera al programa hoy Día (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Silvia Pinal Silvia Pinal | Credit: Mezcalent La controversial intérprete, además, desmintió que su madre haya pasado una Navidad sin compañía y aislada, como se había reportado. "Ha estado en camita, pero ya pasamos dos Navidades así", dijo. "Estuve con mi hermano, con Apolo, Schery, mi sobrina, con mi mamá y el doctor". El asistente personal de la actriz corroboró las declaraciones de la cantante y confirmó que la familia estuvo celebrando al lado de Pinal. "Se la pasó muy feliz en compañía de sus hijos, yo les hice bacalao, romeritos y se lo terminaron todo", expresó el hombre, según el diario Excelsior. "Estuvo Alejandra, Pasquel, Luis Enrique con todos sus hijos". Por el momento, la actriz se encuentra en condición estable. A finales del año pasado, Pinal fue hospitalizada de emergencia debido a una arritmia cardiaca y disminución de presión arterial tras dar positivo a la COVID-19. Estuvo hospitalizada varios días bajo estrictos cuidados médicos.

