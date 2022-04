Alarma por la salud de doña Silvia Pinal: parece "desorientada" en un programa de televisión Las alarmas han vuelto a estallar tras la aparición de doña Silvia Pinal en un programa en vivo donde pareció mostrarse desorientada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Silvia Pinal ha estado particularmente delicada de salud en los últimos tiempos, el regreso de la actriz de 90 años a los escenarios había aplacado la preocupación de sus seguidores. No obstante, las alarmas han vuelto a encenderse tras la aparición de doña Silvia en un programa en vivo. Fue durante una reciente entrevista en el espacio De primera mano en que la actriz dio muestras de que algo puede estarle pasando, cuando hablaba de la obra "Caperucita "¡Qué onda con tu abuelita!", en la que se encuentra trabajando. Cuando la reportera le preguntó: ''Señora, ¿cómo está?'', doña Silvia respondió leyendo el guion de la obra que tenía encima de la mesa. ''Y tú ya no debes de hacer mira no más que colorada estás'', dijo. Silvia Pinal Silvia Pinal | Credit: (Photo by Edgar Negrete/Clasos.com/LatinContent via Getty Images) Cuando la periodista y los presentes notaron que estaba aparentemente desorientada, trataron de justificar su comportamiento. "Es que está un poquito enferma quiero aclararles compañeros que el día de hoy, bueno, que fue la conferencia de prensa de esta puesta en escena la señora Silvia empezó a toser, se comenzó a sentir un poquito mal, pero como toda una profesional vino a la conferencia de prensa", dijo la reportera. Luego intervino Carlos Ignacio, el productor de la obra. "Ella quiere seguir enseñando todo el tiempo, está entusiasmadísima con el papel, ahorita nos costó trabajo quitarle el libreto porque ella quería seguir ya ensayando, pero está encantada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo sucedido provocó muchos comentarios, como el del actor Eduardo España. ''Muy mal gusto al exponer a una señora como Silvia Pinal y hacerle preguntas espantosas. Me parece una falta de respeto, visión periodística y sentido común. Con todo respeto". Otros también dejaron sus impresiones al ver a la actriz. ''Qué raro comportamiento''; ''por favor estás consciente de la salud de Doña Silvia y las condiciones de salud. No le vemos bien y su salud nos preocupa. Esto lejos de que le haga bien la puede perjudicar muchísimo''; ''se ve desorientada'', dijeron.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alarma por la salud de doña Silvia Pinal: parece "desorientada" en un programa de televisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.