Hijo de Silvia Pinal dice que su madre sufre un serio problema de salud que le impide dejar de trabajar A sus 90 años, Silvia Pinal sigue trabajando a pesar de que se ha mostrado frágil en sus comparecencias públicas. Su hijo aseguró que es por su bien. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Silvia Pinal Silvia Pinal | Credit: (Photo by Edgar Negrete/Clasos.com/LatinContent via Getty Images) En los últimos tiempos la salud de Silvia Pinal se ha visto resentida, pero la actriz de 90 años no ha dejado a un lado sus labores profesionales. Aunque por un tiempo tuvo que poner pausa a su trabajo tras ser ingresada, la mexicana volvió a las tablas porque al parecer es todo un antídoto para la depresión que padece. según su familia. "No trabajar, el no estar activa, obviamente que le empezó a dar una depresión. Hasta que el doctor, con todo y la terapia física, con todas las terapias de convivencia y todo lo que estábamos tratando de hacer familiarmente, nos dijo que necesitaba un incentivo", declaró su hijo, Luis Enrique Guzmán, en una entrevista para el programa de televisión mexicano Hoy día. Guzmán negó las acusaciones aparecidas en una revista mexicana de que obligaba a trabajar a su madre en la obra de teatro Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita! por razones económicas. "Al revés, ella siempre quiere estar trabajando y salió esta oportunidad de arrancar el teatro y de hacer teatro para niños. Mi mamá estaba muy entusiasmada. El doctor nos dijo que lo que mejor podía hacer era ocuparse', agregó. No obstante, en las últimas horas se ha conocido que Pinal tuvo que nuevamente suspender por razones de salud su participación en la obra, que se presenta en un teatro de Ciudad de México. Silvia Pinal - DO NOT USE Credit: mezcalent.com El actor Carlos Ignacio salió al escenario minutos antes del inicio de la función para anunciar al público que Pinal no podría actuar en la noche del miércoles, según han reportado varios medios de prensa. Al finalizar el espectáculo, el productor explicó que la famosa actriz padecía de una infección urinaria y que la presión le había subido a los 180. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La salud de la leyenda de la época de oro del cine mexicano lleva tiempo preocupando a sus seguidores, luego de que se la viera desorientada en medio de una conferencia de prensa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hijo de Silvia Pinal dice que su madre sufre un serio problema de salud que le impide dejar de trabajar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.