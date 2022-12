Silvia Pinal sobre Frida Sofía: "Sabe que cuenta conmigo" Tras un largo alejamiento de Frida Sofía con su familia materna, su abuela Silvia Pinal se pronuncia al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que la relación de Frida Sofía con la familia de su madre está completamente fracturada y se ven lejanas las posibilidades de una reconciliación; particularmente, luego de que la modelo diera a conocer que había sido víctima de abuso sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán cuando era niña y hasta la adolescencia. Su madre, Alejandra Guzmán se puso del lado de si padre ocasionando la separación definitiva y un proceso legal que la influencer entabló en contra de ambos. Pese a todo, Silvia Pinal se ha mantenido neutral en el conflicto y desde siempre ha mostrado una actitud abierta para tener una convivencia cercana con su nieta; lo cual, hasta ahora no ha ocurrido. Sin embargo, la actriz está dispuesta a recibirla cuando quiera. "No la he visto, ni sé nada de [Frida Sofía]", reveló Pinal a los medios de comunicación. "Pero sabe que cuenta conmigo. A Frida la conozco y la quiero. No la he visto, pero sé lo que está pasando. Sé cómo está queriendo componer [las cosas]. Ella sabe lo que hace. Sabe conmigo que tiene y lo que ella necesita". Frida Sofia y Silvia Pinal Credit: Alma Salomon/The Grosby Group; The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la posibilidad de que todos sus parientes se reúnan en casa de la matriarca de la famosa dinastía, esta aún lo desconoce; sin embargo, confesó que está lista para celebrar esta época. "Mi casa está adornada por fuera; el árbol de Navidad ya está puesto y está precioso. Ya me compré un vestido divino", mencionó. "No lo sé. No me han hablado, ni me han hablado [sus familiares]; espero que sí [pasen conmigo la Navidad]", agregó. "Si no, ni modo, los voy a extrañar".

