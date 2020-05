Este es el consejo de Silvia Pinal a Frida Sofía La actriz se refirió a la guerra entre su hija y su nieta, a la que le recuerda la importancia de la familia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La legendaria actriz mexicana Silvia Pinal envió un contundente y claro consejo a su nieta Frida Sofía en el que la anima a recapacitar acerca de su conflicto con su madre Alejandra Guzmán. Pinal, de 88 años, visiblemente preocupada por la forma de actuar de Sofía y las discusiones públicas que ha sostenido con su progenitora, resaltó la importancia que tienen los padres en la vida de sus hijos. Image zoom Instagram / Silvia Pinal “Han de ser cosas muy desagradables, no sé lo que esté haciendo Frida, pero qué pena, no se vaya a meter en un enredijo así, porque su madre y su padre son para toda la vida”, dijo en su más reciente entrevista en el programa Hoy (Televisa). Además de arremeter contra su madre, en sus tensiones con su familia Sofía también habló de su abuelo Enrique Guzmán, del que compartió una foto del recuerdo en la que ella aparece de niña con un cigarrillo en la boca. "Aquí el señor Guzmán con ‘la pendeja’ de su nieta. Qué linda familia, yo hablo la verdad, no me callo más", escribió en un su cuenta de Instagram. Para la celebración del Día de las Madres el pasado domingo, la joven no dudó en compartir otro mensaje duro dirigido a su madre. “Preferiría morir de hambre que tragarme tus preciosas pequeñas mentiras", escribió en sus redes sociales junto a una imagen de gran tristeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pinal se encuentra actualmente recuperándose luego de haberse sometido a una cirugía de urgencia por la fractura de cadera que le causó una caída en su casa a finales del pasado mes.

