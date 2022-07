Silvia Pinal confiesa que quiere reunirse con Frida Sofía. Primero fue Alejandra Guzmán quien reveló estar abierta a una reconciliación con su hija Frida Sofía; ahora, es Silvia Pinal al que externa el interés por ver a su nieta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Frida Sofía decidió alejarse de la dinastía Pinal-Guzmán lo hizo con todos sus miembros; de hecho, se decía que mantenía relación con su prima Giordana, con quien tenía en puerta realizar un negocio, pero después se rumoró que hubo una ruptura también. Hace unos días, Alejandra Guzmán reveló que está dispuesta a reconciliarse con su única hija; lo cual, al parecer no fue bien aceptado por la modelo. Sin embargo, la posibilidad se ha abierto. De hecho, se ha mencionado que la intérprete de "Ándale" deberá venir a México para realizar los trámites correspondientes al proceso legal que entabló en contra de su abuelo Enrique Guzmán, a quien señaló de haberla tocado de manera inapropiada en sus partes íntimas cuando era niña y hasta la adolescencia. Ante esa posibilidad, su abuela materna, Silvia Pinal externó públicamente su deseo de reunirse con su nieta. "Si viene [Frida Sofía a México] que ni qué", mencionó Pinal al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Pero aquí la agarramos [para verla]" La protagonista de la película Viridiana también reveló estar preocupada por su hija Alejandra Guzmán; por ello, quiere que se divierta más y tenga más momentos de esparcimiento. Desea que disfrute la vida tanto como ella lo hace. "Alejandra es la que no se mete mucho, pero es la que más queremos que salga, que disfrute, porque de repente anda con unos bajones que no es justo porque ella es una muchacha muy valiosa", mencionó. Frida Sofía y Silvia Pinal Credit: Mezcalent; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Silvia Pinal, quien está próxima a recibir un gran homenaje en su natal México, dio a conocer que ya prepara un proyecto de televisión dirigido a las mujeres. Tengo unas ideas bastantes buenas", explicó. "Estoy muy emocionada porque me están apoyando gentes que sé que lo han hecho", agregó. "Tengo muchas ideas y muchas ganas de realizarlo, que las mujeres lo disfruten. Aunque las mujeres siempre hemos sido muy sacrificadas".

