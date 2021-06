¿Cachetada de Silvia Pinal a Frida Sofía? ¡Foto familiar levanta ampollas en las redes! Días después de que su nieta presentara la demanda contra Alejandra y Enrique Guzmán, ésto hizo la matriarca de la familia Pinal. Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Días después de que Frida Sofía pusiera una demanda contra su madre, Alejandra Guzmán y su abuelo Enrique, Silvia Pinal compartió una foto que se ganó la indignación de muchos internautas, en especial del lado de los defensores de su nieta, quien recientemente reveló presuntos abusos de Enrique Guzmán hacia ella desde que era una niña. "Yo no he leído lo que dice Frida Sofía, no adrede, porque no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también vale. También por eso fue difícil terminar", reconoció la madre de Alejandra Guzmán acerca de su historia de amor con Enrique Guzmán a Mara Patricia Castañeda. Después de ser confirmados los maltratos que la misma Silvia Pinal sufrió en carne propia de manos del legendario cantante en el pasado, las redes se indignaron ante la imagen de "familia feliz" que parece intentar desmentir las acusaciones de su nieta. "Qué hermoso es pasar momentos en familia", escribió la matriarca de la dinastía Pinal bajo la imagen. "Qué bonita foto, Doña Silvia", comentaba una internauta. "Es un lindo ejemplo de cuán normalizado tienen la violencia física y sexual en su familia. Verla sentarse feliz al lado del abusador no tiene precio"; "cuando se trata de demostrar algo y es todo lo contrario", escribió alguien más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la foto, tomada en el bautizo de su nieto Apolo, aparecen Silvia y Enrique junto a sus hijos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, y la esposa de éste, Mayela Laguna. Horas después, Frida Sofía compartió una ilustración muy significativa en la que puede leerse: "Cuando puedes contar tu historia sin llorar, ahí sabes que estás curada". "Me duele, pero estoy sanando", escribió junto a una lunita triste y un corazón morado.

