"No ando con nadie": Silvia Navarro habla como nunca de su vida privada La actriz mexicana realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que habló de su hijo León y compartió detalles sobre cómo es su vida ahora tras 2 años alejada de las telenovelas. By Moisés González A pesar de que tiene más de dos millones y medio de seguidores solo en Instagram, Silvia Navarro no es muy activa en las redes sociales. La actriz mexicana no suele compartir muchos detalles de su vida privada con sus seguidores. El pasado fin de semana; sin embrago, la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Amor bravío y Mi corazón es tuyo hizo una excepción y realizó una transmisión en vivo desde la cuenta de su agencia de management en la que durante una hora aproximadamente estuvo respondiendo preguntas de sus fans. Alejada de las telenovelas desde hace más de dos años, la intérprete de 41 años habló largo y tendido de su hijo León, de 4 años, quien se ha convertido en el gran amor de su vida. "León está hermoso, está muy bien, está guapísimo, está creciendo mucho. Yo creo que cuando ya regrese a la escuela sus pantalones le van a quedar cortos porque se ha estirado mucho", contó la también heroína del melodrama mexicano Mañana es para siempre. La actriz reconoció que disfruta mucho estar en su casa compartiendo tiempo con su hijo por lo que no le está afectando demasiado la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus. "A mí me gusta estar aquí. Supongo que el hecho de cómo está la situación y demás es mucho más tenso, pero yo lo disfruto mucho", aseguró la estrella mexicana, quien está aprovechando este largo tiempo de ausencia en la televisión para seguir creciendo como actriz y ser humano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy bastante enfocada en mi vida, mi hijo, mis estudios, mis cosas, mi meditación", compartió. "He estado tratando de ser más consciente respecto a mis acciones y tendencias de actitudes y demás. Los cursos que tomo los sábados, que yo las mañanas las tengo totalmente llenas, se platica de cómo se hace la práctica, no solamente de meditación, sino la práctica ética y la verdad es que uno siempre trata de mejorar", aseveró Navarro, quien también está tomando clases de inglés, ahora de forma virtual debido a la pandemia de la COVID-19. Silvia también admitió que no tiene planes de tener un segundo bebé. "No tengo intenciones. Nunca tuve intención de tener bebés", se sinceró la carismática actriz. La protagonista de exitosas telenovelas habló, además, de su estado de pareja actual. "No, no ando con nadie. Ni novia ni novio, tranquilos, pero cuando ande con alguien supongo que se enterarán y aunque no pues me lo echarán", aseveró entre risas Navarro. Aunque en los últimos años ha reducido considerablemente el ritmo de trabajo para poder estar más cerca de su primogénito, antes de que estallara la pandemia Navarro tuvo la oportunidad de filmar dos películas que están pendientes de estreno, Pobre familia rica y Se busca papá, esta última como protagonista para la reconocida plataforma de streaming Netflix. "Fue una película llena de amigos y me la pasé increíble. Es la historia de una niña que perdió a su papá por un accidente de bici y esto le ocasiona un trauma que no la deja andar en bici, que es su pasión, entonces es una película familiar y muy bonita", contó sobre este último film en el que comparte créditos con Juan Pablo Medina, Roberto Quijano y la niña Natalia Coronado.

