Silvia Navarro celebra los 5 años de su hijo León, Thelma Madrigal presenta a su segunda hija ¡y más noticias! Por Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent (x3) Además, el chef Yisus de Despierta América (Univision) festejó el cumpleaños de su hija menor y el primogénito de la actriz mexicana Violeta Isfel, Omar Isfel, ¡hizo su debut como cantante! Empezar galería Cumpleaños feliz Image zoom Mezcalent; Instagram Happy World México Con una espectacular fiesta ambientada en la famosa película estadounidense Los cazafantasmas, Silvia Navarro celebró el pasado domingo en su México natal el cumpleaños número 5 de su hijo León. Respetando todas las medidas de seguridad e higiene impuestas por la pandemia de coronavirus, la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Cuando me enamoro y Mi corazón es tuyo tiró la casa por la ventana para festejar por todo lo alto un año más de vida de su retoño. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio El cumpleañero Image zoom Instagram Happy World México; Instagram Silvia Navarro La actriz mexicana compartió a través de sus redes sociales una instantánea en la que se puede ver al cumpleañero disfrutando de su fiesta de cumpleaños. "¡5 años! Gracias", escribió Navarro junto a la imagen. 2 de 8 Applications Ver Todo Happy Birthday Image zoom Instagram Chef Yisus Quien también celebró el pasado fin de semana con una fiesta temática el cumpleaños de su hija menor fue el chef Yisus. "Silvanita [la] pasó feliz. Gracias a Moana y a estas emprendedoras", escribió en Instagram el rostro culinario del matutino de Univision Despierta América. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Papá y sus princesas El chef, que también es papá de Anabella fruto de su matrimonio con Julianna, se encargó de que su pequeña princesa pudiera disfrutar de un día de ensueño junto a sus seres queridos a pesar de la pandemia. 4 de 8 Applications Ver Todo ¡Nació Olivia! Image zoom Mezcalent; Instagram Thelma Madrigal Thelma Madrigal se convirtió en mamá por segunda vez. La actriz de exitosas telenovelas como La sombra del pasado y Por siempre mi amor dio a luz recientemente a su hija Olivia. "Bienvenida mi niña. Ya estamos los 4 juntos. Estamos felices de tenerte con nosotros. Te amamos", escribió en sus redes sociales junto a la primera foto de la recién nacida. 5 de 8 Applications Ver Todo Mamá de dos Image zoom Instagram Thelma Madrigal Thelma, que reside en Colombia tras cuatro años alejada de las telenovelas, debutó como mamá en septiembre de 2017 con el nacimiento de Bernardo, su primogénito. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Ha nacido una estrella! Image zoom Mezcalent; Instagram Omar Isfel Omar Isfel, el hijo de Violeta Isfel, hizo su debut como cantante. El adolescente lanzó el pasado fin de semana su primer sencillo, 'Atré-vete', un pegadizo tema musical que interpreta junto con OD Pierson y Big Mario. 7 de 8 Applications Ver Todo Su debut Image zoom Instagram Omar Isfel La canción, que puedes escuchar aquí, marca el inicio de la que promete ser una fructífera y larga carrera de Omar como cantante. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image Silvia Navarro celebra los 5 años de su hijo León, Thelma Madrigal presenta a su segunda hija ¡y más noticias!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.