Muere padre de famosa actriz tras contraer COVID-19 La exconductora del programa de televisión Hoy también tiene el coronavirus y se despidió de su progenitor con este conmovedor mensaje. 💔 Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Silvia Lomeli está de luto. Así lo dio a conocer la actriz y presentadora en sus redes sociales, en las que informó del fallecimiento de su papá a causa de la COVID-19. La exconductora del programa de televisión Hoy compartió un carrusel de fotografías de su progenitor y su familia en su cuenta de Instagram, junto con un conmovedor mensaje de despedida. También reveló que ella misma está en plena lucha contra la COVID-19. "Con mucho dolor y les confieso que armándome de valor, les quiero compartir que mi papi se cambió de casa 'al cielo' se graduó de esta vida y ¡está con nuestro amado Dios! Toda mi familia y yo estamos en proceso de recuperación por COVID les pido con todo mi corazón mucha oración tanto por mi papi como por todos nosotros. Gracias por su amor", escribió la estrella de exitosas telenovelas como Cómplices al rescate e Hijas de la luna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las muestras de cariño de sus seguidores y amigos no se hicieron esperar, incluyendo a varias celebridades como Geraldine Galván, Andrea Legarreta y Clauda Lizaldi, que se unieron a su dolor a través de las redes y le escribieron palabras de ánimo y fortaleza, tanto para ella como para su familia. "Bendiciones. Mucho amor y mucha fortaleza para ustedes, corazón. Te abrazo fuerte", comentó Legarreta. "Te amo mi Silviña, estoy contigo en todo momento. Lo siento mucho, están en mis oraciones", escribió Galván. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

