El cantante Silvestre Dangond fue hospitalizado de emergencia. Los detalles. El cantante colombiano Silvestre Dangond ha sido hospitalizado, poniendo en vilo a sus fanáticos. Los detalles sobre su crisis de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante colombiano Silvestre Dangond ha sido hospitalizado. La noticia ha preocupado a los fanáticos del intérprete de "Cásate conmigo". La estrella del vallenato tuvo que cancelar un concierto en Venezuela por una crisis de salud. Según reportes, fue internado en Valledupar tras tener fiebre y problemas respiratorios. Dangond fue diagnosticado con neumonía, por lo que tendrá que tomar un descaso y mantenerse unos días alejado de los escenarios. El manager del cantante, Carlos Bloom, habló con el diario El Heraldo, confirmando la hospitalización y asegurando que Dangond estaba fuera de peligro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Silvestre Dangond Credit: John Parra/Getty Images Hace unos días, el artista compartió en Instagram una foto junto a sus hijos con el mensaje: "padres feliz día". Sin duda el amor de sus hijos es la mejor medicina y su mayor motivación durante esta etapa de recuperación. Le deseamos una pronta recuperación al intérprete de 42 años. Sus fieles seguidores siguen pendientes de su salud y llenándolo de mensajes de apoyo.

