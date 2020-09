¡Sigue la fiesta! ¡Clarissa Molina hace realidad uno de sus sueños más preciados! "Todos los sueños se pueden hacer realidad". A un año de cumplir los treinta, ¡la bella conductora cumplió una ilusión que tenía desde chiquita! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena y así debe sentirse la bella conductora Clarissa Molina, quien tuvo que esperar veinte años para hacer realidad una de sus más preciadas ilusiones. Image zoom La dominicana cerró con broche de oro su semana de cumpleaños y volvió a ser una niña recién cumplidos los 29, todo gracias a un sueño infantil que por fin logró cumplir. Image zoom Instagram/Clarissa Molina “Un año nuevo comienza hoy para mí. Gracias a Dios estoy llena de salud, sobrepasé momentos difíciles, pero ahora más que nunca tengo muchas metas y sueños por cumplir y sobre todo seguir viviendo sin miedo esta hermosa vida, apreciando cada experiencia que vivo día a día y las personas que están y llegan a mi vida”, escribió la reportera al compartir esta linda foto el día de su cumpleaños: Por la noche, Aleyda Ortiz Casanova, Pamela Silva y Daniela Di Giacomo, junto a otros amigos comunes, le organizaron una fiesta sorpresa donde lo pasaron de lo lindo entre globos de colores, cupcakes y pastel. Image zoom IG Clarissa Molina Image zoom IG Clarissa Molina Estos días, la conductora continúa la celebración en ese lugar con el que soñaba de pequeña y al que por fin acudió con sus amigas este fin de semana: “Todos los sueños se pueden hacer realidad, si tenemos que coraje de perseguirlos”, escribió citando a Walt Disney y posando por fin, a un año de cumplir sus treinta, frente al Magic Kingdom en Disneyworld. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Desde chiquita, vivía en República Dominicana, veía venir a Disney imposible, veía a los muñequitos allá, el pato Donald, ¡hasta aprendí a hablar como él!”, dijo desde el mundialmente famoso parque en El Gordo y LA Flaca, haciendo una perfecta imitación de la simpática forma de expresarse del célebre pato que hizo reír a Lili Estefan. “Estar aquí para mí significa muchísimo, una niña soñadora, estar aquí ahora en Disney… Va a ser algo inolvidable, mágico y la mejor manera de cerrar la semana de mi cumpleaños”, confesó. “Quiere conseguir un trabajo haciendo de Pato Donald”, bromeo Raúl de Molina, quien recientemente aseguró en su programa que quiere mucho a Clarissa Molina, tanto como a una hija.

