¡Sí habrá fiesta preboda para la princesa Beatriz! Pese a la polémica que vive su padre, el príncipe Andrés, Beatriz de York sigue adelante con sus preparativos de boda junto con su prometido, Edo Mapelli. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El príncipe Andrés está en el ojo del huracán al protagonizar varios escándalos que tienen descompuesta a la familia real. Mientras la reina Isabel continúa estoica al mando del timón, sin duda las más afectadas por los descalabros de su hijo, el duque de York, son sus propias hijas: las princesas Eugenia y Beatriz. Image zoom La reina continúa sopesando si abdicar al cumplir los 95 años o simplemente retirarse de la vida pública, como hizo su esposo, el príncipe Felipe, a esa misma edad. Por su parte, la princesa Beatriz ha preferido concentrarse en su vida y continuar adelante con los preparativos de su boda, que se celebrará el año próximo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Así se ha sabido que la hija de Sarah Ferguson, prometida del apuesto y multimillonario italiano Edo Mapelli, está celebrando una fastuosa fiesta previa a la boda para celebrar formalmente su compromiso. ¡Eso sí! Con la bendición de la reina, según asegura Tatler. Image zoom El lugar elegido por la pareja está ubicado en la pintoresca y exclusiva área de Marylebone, donde es fácil ver a infinidad de celebridades, y es el Chiltern Firehouse Hotel. La gran incógnita es si el príncipe Andrés acompañará a su hija en el evento o si se mantendrá al margen, sin hacerse presente, para no opacar con su polémica presencia la feliz noche. Image zoom Todavía no se sabe la fecha definitiva de la boda, si bien se supone que se celebrará en primavera y es posible que se emita un comunicado oficial a mediados de diciembre, tras las elecciones que se celebran allí el día doce. Image zoom Sarah Ferguson hará historia, según el digital Royal Central, al aparecer su nombre junto al del príncipe Andrés en el certificado de matrimonio de su hija, ya que se está llevando a cabo una reforma de la Iglesia anglicana para que los nombres de las mamás de los novios se incluyan también. Image zoom Hasta ahora solo los nombres de los respectivos papás figuraban en tan significativo documento. Advertisement

