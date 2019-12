Sí, está enamorada. Aracely Arámbula se confiesa como nunca y habla del galán que tiene su corazón a mil La actriz reconoce que muere de amor y cuenta con ilusión quién le ha ha devuelto la sonrisa y la ilusión. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Había dado pistas y contado que el amor había llamado de nuevo a su puerta, pero nunca con tanta contundencia. Aracely Arámbula está muy pero que muy enamorada. Así mismo lo ha dicho ella por esa boquita con una sonrisa de felicidad que hacía mucho tiempo que no veíamos. “Puedo decir que sí, que estoy muy llena de amor”, dijo a las cámaras del programa Hoy. Un momento muy emotivo e ideal para abrir su corazón de par en par. “Estoy un poquito enamorada”, expresó muy traviesa. ¿Y quién es él y a qué dedica el tiempo libre? Eso fue más difícil conseguirlo. En una entrevista anterior aseguró que no era del medio pero también se le ha visto recientemente muy unida al que fue su pareja, Arturo Carmona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y entonces? Ella no da nombres pero sí pistas. Por lo que parece es alguien muy atento y especial con ella. “Hay que disfrutar, hay que pasársela bien, no hay que pasarla mal, no hay necesidad de estar con el látigo. Me gusta divertirme, me gusta reír, me gusta que la persona con la que yo comparto me haga reír mucho y la verdad que se trata esta vida de relajarte y de gozar, no de pelear”, aseguró la actriz de Televisa que cantó emocionada Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Así que por el momento ya sabemos que es alguien con muy buen sentido del humor y con el que hay poco lugar para las discusiones. Esperamos pronto saber más de él y, por qué no, conocerle. Advertisement

