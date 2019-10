Si dices esta frase, jamás trabajarás para la Reina Isabel (en ninguno de sus múltiples palacios) Puedes trabajar con la Familia Real Británica, consejos de James Upsher para que puedas conseguirlo. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Te gustaría trabajar en el Palacio de Buckingham? ¿Colaborar codo con codo con la Reina de Inglaterra, el Príncipe Carlos, William y Harry, Kate y Megan? ¿Quizá un puesto ejecutivo que supervise sus viajes alrededor del mundo? ¿O quizá desde sus cocinas, o en sus jardines o para sus famosas caballerizas? ¿Te imaginas poder ver en primera fila las cacerías de Balmoral? ¡Puedes hacerlo! Aquí vamos a contarte lo que debes hacer para conseguirlo. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para muchos británicos sería un verdadero sueño trabajar para la realeza y por qué no, seguro que también para miles de personas alrededor del mundo. El ex-secretario real James Upsher sabe bien que es lo que NO debes decir en tu curriculum si quieres trabajar para la familia de royals más famosa del mundo. Si lo haces, te sorprenderá saber que una bonita y sencilla frase hará que tu solicitud vaya directamente a la papelera junto a otras miles. ¿Sabes cuál es? Image zoom Getty Images Mr Upsher tiene muy claro lo que JAMÁS debes decir: “Hay una regla de oro. Si tengo que leer quinientas solicitudes para un puesto, al menos 100 van derechas a la papelera con tan sólo leer la primera línea: Siempre soñé con trabajar para la Familia Real”. Y el experto añade: “La persona que va a contratarte no tiene ninguna necesidad de cumplir tus fantasías infantiles, buscan a alguien que sea profesional y les solucione bien, muy bien en un trabajo, por ejemplo, administrativo. Por supuesto, debes mencionar el gran respeto que sientes por la institución, pero hazlo de forma muy cool para que no acabes en la montaña de cartas de los –NO-” Image zoom Getty Images James Upsher tiene mucha experiencia trabajando con la realeza como asistente privado y sabe qué buscan exactamente en palacio para que formes parte de su staff. Así que ha sorprendido en una carta en LinkedIn con ese y otros muchos otros consejos que deberás seguir si quieres mudarte a Inglaterra y trabajar para una de las familias más antiguas, ricas y poderosas del mundo. Aquí te dejamos algunos de ellos que son clave e incluso la website donde puedes aplicar para los trabajos que ofrece la corona. ¿Te animas? ¡Sigue leyendo! Image zoom Getty Images Pon atención: – Si ves alguna oferta de trabajo que te interese aplica inmediatamente y no esperes a enviar tus datos, normalmente sólo están una semana al aire y se reciben cientos de solicitudes. – Muchas actividades sociales para el bien común tienen relación con la Casa Real. Si corres un maratón para la lucha contra el cáncer no dejes de decirlo y si además conoces la conexión entre la causa y la realeza, mejor, así sabrán que estás al tanto y que compartes sus valores. Image zoom Anwar Hussein/Getty Images – Si alguien tiene que leer multitud de aplicaciones para el mismo puesto, la brevedad se aprecia. Sé conciso, contesta exactamente lo que se requiera y está bien que hables de lo que te hace especial, pero tampoco te pases. – Ni erratas ni faltas de ortografía. Asegúrate de revisar mil veces la aplicación. Un pequeño error te dejará inmediatamente fuera de la carrera. – Asegúrate de tener la formación necesaria para tu puesto. -Es importante que tus títulos se entiendan, cada país tiene una terminología diferente para las evaluaciones y las carreras. Con estos consejos, ¿a qué esperas para hacer realidad tu sueño infantil de trabajar en Buckingham Palace con la realeza? Sólo acuérdate: aunque nosotros conozcamos de sobra tu motivación… ¡No se te ocurra mencionarlo! Haz click AQUÍ para buscar las ofertas de trabajo. ¡MUCHA SUERTE! Advertisement EDIT POST

