Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt enciende las redes con impactante baile Shiloh Jolie Pitt muestra sus dotes artísticas, pero no como actriz sino como bailarina; así, una coreografía realizada por la primera hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt ha ocasionado furor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primera hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt, Shiloh, ha Estado continuamente en el ojo del huracán. Primero porque aseguraba que se sometería a un tratamiento para cambiar de género y transformarse en hombre; sin embargo, hace unas semanas acompañó a su madre a diversos eventos públicos, con motivo del estreno de la película Eternals, donde sorprendió vestida como toda una jovencita de 15 años. Ahora, nuevamente se convierte en el centro de las miradas. En esta ocasión es por mostrar su talento para el baile. La chica dio a conocer un video de TikTok, que posteó en su cuenta de Instagram, donde está realizando una coreografía al ritmo de "Good ones" de Charlie XCX. La hija de los actores porta un atuendo holgado en tono azul con detalles en blanco; así como calcetas y cubrebocas en tono negro. El desempeño de Shiloh en el escenario se puede apreciar como ágil, rítmico y preciso; lo cual, causó la admiración de los usuarios que reaccionaron con mensajes de felicitación y elogios. "¡¡¡¡Luces muy natural!!! Siguiendo tus sueños", mencionó un cibernauta. Angelina Jolie, Shiloh Jolie Pitt Credit: Ricky Vigil M/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Poesía en movimiento"; "Increíble, ella es natural y maravillosa"; "Realmente puedes bailar muy bonito"; "Siii, Shiloh Jolie Pitt, eres muy Natural"; "Nacida para el baile", y "Buen trabajo. Sigue así Shiloh", fueron algunos de los comentarios. Si bien, hasta el momento Shiloh no ha mencionado si seguirá los pasos de Angelina Jolie y Brad Pitt en la actuación, en este audiovisual ha demostrado que tiene la vena artística en otro sentido. Solo el tiempo dirá cuál es su preferencia profesional; mientras tanto, deja evidencia de que disfruta bailar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt enciende las redes con impactante baile

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.