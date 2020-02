¿Se burló Shia LaBeouf de un actor con síndrome de Down en los Oscar? El actor Shia LaBeouf ha sido criticado por supuestamente burlarse del compañero con síndrome de Down con el que presentó un galardón en los premios Oscar. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Shia LaBeouf ha sido objeto de críticas tras la ceremonia de los Oscar luego de que se le acusara de burlarse en el escenario del actor con síndrome de Down con el que entregó el domingo uno de los galardones de la gala celebrada en Los Ángeles. El actor de 33 años compartió escenario con el actor Zack Gottsagen, su compañero en la película The Peanut Butter Falcon, quien en algunos momentos luchaba por encontrar las palabras ante el micrófono. Image zoom La polémica empezó cuando ambos estaban presentando a los nominados en la categoría de mejor corto de acción. Ante las dificultades de su compañero para leer su parte de la presentación, se ve a LaBeouf un poco incómodo y luego reírse. Las críticas no se hicieron esperar y algunos espectadores d ella gala acusaron en Twitter al actor de, entre otras cosas, mostrarse impaciente, insensible o poco profesional con su compañero. La directora Alma Hare’l salió en defensa de LaBeouf, quien protagoniza su película Honey Boy, ante el alud de críticas en las redes. “Se le ofreció a Shia presentar los Oscar. Lo dijo que lo haría si podía compartir el momento con su querido compañero Zach Gottsagen, a quien todos adoramos. Se pasa mucho estrés allá arriba [en el escenario]”, dijo Hare’l. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gottsagen, de 35 años, hizo historia al convertirse en la primera persona con síndrome de Down en presentar un premio Oscar. Image zoom Ambos actores fueron compañeros de reparto en la película The Peanut Butter Falcon, que cuenta la historia de un joven con síndrome de Down que huye del hogar de ancianos donde vive para perseguir su sueño de convertirse en un luchador profesional. Advertisement

