Sherlyn sobre su nuevo novio: "Me consiente mucho" La actriz está estrenando galán tras su ruptura con José Luis, integrante de Río Roma ¡y esta vez no pertenece al medio artístico! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hay una celebridad que logra llevarse bien con todas sus exparejas esa es, sin duda, Sherlyn. La actriz, que mantuvo meses atrás un romance con José Luis, de Río Roma, fue vista recientemente disfrutando de uno de los conciertos que ofreció el dúo mexicano. “Me invitaron los niños y fui muy contenta, la verdad es que sí me la gocé, un concierto muy lindo, padrísimo y terminando festejamos un ratito y listo”, declaró la actriz en un reciente encuentro con la prensa en México, donde la estrella mexicana negó que haya regresado con el integrante de Río Roma. “No, para nada. Yo estoy en otro canal totalmente pero siempre van a ser personas a las que yo voy a querer mucho, no solamente José sino a Raúl y también a sus papás y a sus hermanos, al final al venir de tanta familia de mi lado pues claro que te identificas con familias así, pero no nada que ver, un cariño enorme y pues nada los ex ex son”, dejó claro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Prueba de ello es que la bella intérprete de 33 años, quien tiene más de dos millones de seguidores solo en Instagram, se está dando una nueva oportunidad en el amor, esta vez con una persona que no tiene nada que ver con el medio artístico en el que ella se desarrolla desde niña. “Estoy saliendo con alguien que me tiene contenta”, reconoció la actriz de exitosos melodramas como Amores verdaderos y Antes muerta que Lichita. ¿Pero cómo es el hombre que logró conquistar su corazón? “Me consiente mucho, me manda flores, me apapacha, es muy inteligente y creo que no hay nada más lindo que te consientan el cerebro porque lo demás te lo consiente quien sea”, aseguró. ¡Nos alegramos mucho por ti Sherlyn! ¡Ya queremos conocer a tu nuevo galán! Advertisement EDIT POST

