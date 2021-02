Sherlyn sufre dolorosa pérdida: "Tantos planes que se quedaron inconclusos"

Close

La actriz mexicana compartió la triste noticia a través de las redes sociales.

La felicidad de Sherlyn por la reciente llegada al mundo de su hijo se ha visto empañada por una triste y dolorosa noticia. La actriz mexicana dio a conocer este lunes a través de su perfil de Instagram que su inseparable amigo, quien siempre estuvo junto a ella en los momentos más importantes de su vida, acaba de perder la vida tras "una lucha contra una enfermedad". "Nos conocimos hace muchos años, la vida me hizo el gran regalo de ser su amiga, nos decíamos oveja (siempre nos consideramos las ovejas negras de nuestras familias), de esos seres que hacen que el paso por esta tierra valga la pena, viajamos, reímos, lloramos, tomamos vino, hablamos de Fórmula 1, de qué hacíamos mal o bien en las relaciones amorosas, de la importancia de la familia, de viajes y viajes, de tantos planes que se quedaron inconclusos. Siempre estuvimos en los momentos importantes", comenzó compartiendo la primeriza mamá junto a varias imágenes en las que aparece acompañada de su amigo. Aunque la noticia dejó con el corazón roto a la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amores verdaderos y Una familia con suerte, Sherlyn se dijo agradecida por haber tenido el privilegio de compartir la vida con un ser tan extraordinario como lo fue su amigo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aunque hoy llore nuestra alma, toca dar gracias, gracias Sergio Díaz por cada segundo, por el privilegio de compartir la vida, gracias por los momentos que sí tuvimos", expresó. "Vas a hacernos mucha falta, pero el ejemplo y la pasión por la vida nos deja lecciones que no olvidaremos. Te amo oveja y dondequiera que vayas me esperas, que tenemos muchas pláticas y abrazos pendientes. Hasta siempre oveja hermosa", concluyó su mensaje la actriz. Las muestras de apoyo y cariño de sus seguidores no se hicieron esperar. "Ay Sher lo siento mucho. ¡Qué lindo que puedas expresar con tanta facilidad el amor y los recuerdos que tiene tu corazón. Un aplauso para la oveja, solo se adelantó en el camino", comentó la actriz Maribel Guardia en su publicación tras enterarse de lo sucedido. "Hasta siempre hermosa oveja", escribió por su parte la hermana de Sherlyn.

