Sherlyn se pronuncia ante rumor de boda por supuesto anillo de compromiso Hace unas semanas, Sherlyn fue vista con un anillo que indicaba propuesta matrimonial. La actriz habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Sherlyn mostró algunas imágenes y un video donde había un presunto anillo de compromiso. De inmediato, surgió el rumor de que la actriz estaba comprometida en matrimonio; ante ello, decidió enfrentar los cuestionamientos al respecto. "Andamos bien, pero no [pretendo casarme], por el momento. Lo lamento, chicos, pero ya cuando sea el momento les presentaré al bueno", aclaró. "Nada de agarradita de la mano. Muy contenta así. Este [cargando a su hijo, André] es el único galán". La protagonista de la película Elisa antes del fin del mundo explicó que ese anillo fue un obsequio realizado por una empresa de joyería. Incluso, enfatizó que lo había mencionado con anterioridad. Y si bien, advirtió que los pretendientes no le faltan, de momento, continúa soltera y disfrutando plenamente de su maternidad. "Es una marca mexicana y me mandaron cosas muy chulas, aretes, dijes y anillos. De hecho, lo dije el mero día que me iba de viaje [a Europa]. Eso es fijo, es real, lo tienen de mi boca. No hay nada más fidedigno que eso", advirtió. "No hay nadie en puerta. Siempre hay pretendientes, afortunadamente, pero no por el momento". Sherlyn Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de Jade Castillo Jaurello en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? también bromeó sobre las especulaciones acerca de la identidad del padre de su hijito. "¿Qué les digo? De tanto papá importante que le ponen, pues ya que le pasen la manutención, ¿no? Mínimo. Ya cuando leo cada nombre, ya mejor me da risa", expresó. Sherlyn dejó claro que está convencida de querer ser nuevamente madre y está realizando los procesos pertinentes."Si me hago un in vitro, podemos buscar la niña, pero el método de André fue inseminación artificial que no teníamos claro si iba a ser niña o niño. Lo tengo que platicar con mi doctor, no sé qué vamos a hacer", concluyó.

