Sherlyn revela que ya se prepara para ser madre de nuevo por inseminación Tras haberse convertido en madre soltera de un niño, a quien llamó André, Sherlyn quiere repetir la experiencia a través de un método alternativo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es sabido por todos que Sherlyn tomó la decisión de convertirse en madre soltera a través de la inseminación in vitro. Así, ha disfrutado de su hijito André completamente; de hecho, desde hace varios meses había externado su deseo de tener otro bebé, pero primero debía analizar algunas cuestiones personales y profesionales antes de dar el paso nuevamente. Ahora, la actriz revela que el momento ha llegado e iniciará los procesos pertinentes para embarazarse de nueva cuenta. "Voy a visitar a mi doctor; exámenes y todo", reveló Sherlyn a los medios de comunicación. "Mismo doctor, mismo proceso. Vamos a ver cuándo pega, pero empiezo el proceso ya. Estoy muy emocionada, creo que va a ser inseminación. Tengo plática con Enrique, mi doctor, para saber si hacemos inseminación o in vitro. Me gustaría que venga sano o sana". La protagonista de la película Elisa en el fin del mundo reiteró que está "enamorada de mi hijo". También dejó claro que está "sin pareja; estoy soltera. Sola, solicitada y soltera". Lo cual, no le impide vivir plenamente. Aprovechó la ocasión para reiterarle a todas las madres que no hagan caso a las críticas de las ha sido víctima. Sherlyn, look del dia Credit: Instagram/Shrelyn SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre tenemos algo que decir sobre los demás y somos muy buenos para ver a los otros, y no observarnos a nosotros mismos y creo que la maternidad se presta mucho para eso. Siempre es '¿y lo dejas que coma así?', '¿y lo dejas que se embarre?'", advirtió. "Es como invitar un poco a las mamás a decir 'dejemos de escuchar los comentarios de los demás y enfoquémonos en disfrutar', que bastante complicado es, bastante desvelo; nos cuestionamos todos los días si lo estamos haciendo bien, para, además, poner atención a todo lo que la gente tiene para opinar". Es probable que algunos meses Sherlyn dé la noticia de la espera de su segundo bebé.

