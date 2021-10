"Eres una mala mamá". Sherlyn se defiende de las duras acusaciones contra su persona "¡No cuidas a tu hijo!". Sherlyn se defiende de las terribles críticas luego que su perro mordiera rostro de su hijito André. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sherlyn Sherlyn y su hijo André | Credit: Instagram Sherlyn Sherlyn recurrió a sus redes sociales para responder a todas aquellas personas que la tacharon de mala madre luego que su mascota mordió el rostro de su bebé André. " Yo la peor. En días pasados les platiqué que mi perrita Neni mordió a [mi hijo]. En mis historias les explicaba que André mi bebé es intenso y qué tendrá que aprender a tratar con más delicadeza a mi perra", empezó a narrar la actriz mexicana de 35 años. "Seguido de eso llegaron muchas comentarios diciéndome cosas como 'tienes que dormir a la perra', 'es necesario que la regales', 'no cuidas a tu hijo', 'quieres más a tu perro que al bebé, 'eres una mala mamá', 'eres irresponsable'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El accidente sucedió días atrás, cuando al regresar del trabajo se encontró con que su querida mascota le había propinado un buen mordisco al bebé en su carita, justo debajo del ojo. Andre Sherlyn mordida perro Credit: IG Sherlyn La actriz disculpó el comportamiento de su perrita, porque está acostumbrada a estar sola y "no está acostumbrada a los niños". Además, aseguró que su hijito era muy intenso con la Neni al tratar de abrazarla y explicó que el mordisco en su rostro fue ocasionado por la actitud del niño. "Si el decir que un niño tiene la capacidad de aprender cosas que un animal no puede me hace mala mamá, les tengo noticias: soy la peor. Porque además no pienso regalar ni dormir a mi perra, ni prohibirles que sigan conviviendo", añadió en el mensaje que compartió en Instagram, y donde la vemos abrazando a su hijo. sherlyn defiende a su perro tras mordisco cara bebe andre Credit: Sherlyn Instagram "Hago muchas cosas más que también están mal vistas, elegí ser mamá sin un papá para André, duerme en mi cama, mientras sea posible quiero tenerlo tan cerca como pueda", dijo. "Es un niño feliz, sano, fuerte, seguro y lo más importante es que es un niño muy amado y deseado y cuidado". Sherlyn explicó la razón por la cual optó por compartir este mensaje. "Quiero pensar que todas las que me escribieron todas esas cosas son mamás perfectas, a las que nunca se les ha caído de la cama su hijo, o nunca se ha raspado una rodilla". Sherlyn Sherlyn | Credit: sherlyny/Instagram El mensaje de la mamá primeriza fue bien recibido. "Eres una gran mamá", comentó la actriz Africa Zavala. "Eres lo máximo. André es muy afortunado de tenerte de mamá. No tienes que explicarla nada a nadie. Tú eres perfecta", dijo la artista María Aura.

