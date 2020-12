Close

Sherlyn regresó al canto acompañada de su pequeño André Sherlyn regresó a la escena musical de una forma muy especial y contando con el apoyo de la persona más importante en su vida: su hijo André. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras grabar algunas canciones como parte de sus participaciones en proyectos musicales, Sherlyn se había retirado de esa faceta para enfocarse por completo a la actuación. La también modelo regresó al canto, pero no lo hizo sola porque estuvo acompañada de su hijo André; así, interpretó una canción durante el especial de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. RELACIONADO: Bebé de Sherlyn causa emoción con su atuendo para dormir Image zoom Credit: Instagram Sherlyn “Cuando anhelaba ser mamá se lo pedí [a la Virgen de Guadalupe] con todo mi corazón y le prometí que el día que naciera mi hijo se lo llevaría a presentar y se lo encomendaría para siempre”, mencionó Sherlyn en su cuenta de Instagram. “Cuando André nació La Villa [la Basílica] estaba cerrada por la pandemia. En cuanto abrieron, fuimos a presentarle mi hijo y al salir mi mamá me dijo: ‘siempre he soñado que le cantes a la Virgen’. La verdad pensé que se quedaría con las ganas. Unas semanas después me llamó mi manager para decirme que me habían invitado a cantarle”. Image zoom La actriz reveló cómo vivió lo que ella considera un “día inolvidable” y una maravillosa experiencia. “Los milagros existen y mi hijo es para mi la prueba más grande amor que Dios y la Virgen me han dado”, confesó. “Ustedes ven dos minutos al aire, pero hubo tanto amor atrás de esto; para empezar, mi hermosa familia que siempre me acompaña, ver a mi mamá y a [mi hermana] Crissel conmigo fue parte del sueño”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sherlyn acompañó el texto con el video donde se le ve frente al altar cantando el tema “Hermoso cariño”, teniendo en brazos a su hijito André. “Amada Virgen de Guadalupe, aquí vengo a presentarte a mi hijo André, como te lo prometí. Te pido que cuides siempre de él”, mencionó antes de cantar.

