"Una noticia difícil de creer": Sherlyn tras la muerte de su exesposo Gerardo Islas La actriz mexicana no tardó en reaccionar a la noticia a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El sorpresivo fallecimiento este jueves del político mexicano Gerardo Islas dejó en shock a muchos. Una de las primeras en reaccionar a la noticia fue la actriz mexicana Sherlyn, quien fuera años atrás su esposa. "Una noticia difícil de creer", comenzó escribiendo la intérprete de 37 años en las redes sociales tras conocer lo sucedido. La actriz de exitosas telenovelas como Clase 406, Una familia con suerte y Amores verdaderos quiso agradecer a su exesposo "por todos los momentos vividos y los sueños compartidos". Sherlyn Credit: Instagram Sherlyn "Gerardo Islas. Buen viaje. Mis condolencias a tu familia y amigos", añadió. Horas más tarde y antes de tratar de descansar, Sherlyn se dejó ver a través de sus historias de Instagram para agradecer a sus seguidores todas las muestras de amor que le han hecho llegar a raíz de lo sucedido. "Siento que el día de hoy tomó todo enero, o sea eterno", reconoció la actriz. Sherlyn Sherlyn | Credit: Instagram Sherlyn "Pero pues nada vamos a descansar, en la semana platicamos. Solamente quiero darles las gracias a todos por su amor, por todas las palabras hermosas, a mi familia, que son lo máximo por siempre estar ahí, y pues nada gracias siempre. Los quiero un montón", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La prima de Gerardo, la actriz mexicana Bárbara Islas, quien dio vida a la villana de la telenovela Contigo sí, también dedicó unas emotivas palabras de despedida en redes al político. Bárbara Islas Bárbara Islas y su primo Gerardo Islas | Credit: Instagram Bárbara Islas "En nuestra última plática justo decíamos lo orgullosos que estábamos de todo lo que habíamos logrado. Siempre tan trabajador y preocupado por los tuyos. Descansa en paz primo", escribió. Bárbara Islas Credit: Instagram Bárbara Islas "Fiesta en el cielo", agregó Islas en otra historia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Una noticia difícil de creer": Sherlyn tras la muerte de su exesposo Gerardo Islas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.