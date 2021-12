Sherlyn presume su elegante árbol de Navidad Mira cómo celebrarán Sherlyn y su hijito André estas fiestas navideñas, donde tienen como marco un lindo arbolito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Navidad ya llegó y los famosos ya se preparan para celebrar esta época festiva decorando su hogar de manera alusiva. Por ello, Sherlyn, quien disfruta de la maternidad en soltería al lado de su hijito André, no dudó en preparar la casa para recibir estas fechas tan especiales y ya tiene listo el árbol de Navidad que presumió orgullosa. "Feliz con nuestro maravilloso árbol", escribió en su cuenta de Instagram. Acompañó el texto con una imagen donde la actriz, muy sonriente, está cargando a André con un brazo y con el otro a su perrita Neni. A sus espaldas se puede apreciar su arbolito ataviado con detalles blancos con rojo, algunas cosas en tonos dorados y plateados. Las reacciones de los usuarios fueron inmediatas, quienes enviaron mensajes cariñosos u buenos deseos para el nene, la perrita y, por supuesto, para la también empresaria. Hubo quienes elogiaron la decoración. "Que bonito y sencillo se mira todo; como debe ser. Eres una maravillosa mujer, y mami. Espero que Dios te conceda todas tus metas", mencionó una una usuaria. Sherlyn fotografiada en Mexico City en 2020 Sherlyn | Credit: Ciro Gutierrez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Precioso muñeco Dios te lo bendiga Sherlyn eres una gran madre"; "Muy lindos los tres"; "Ya extrañaba a la Neni"; "Felices fiestas niña querida. Bendiciones para ti y tu nene"; "Quedó muy bonito el arbolito"; "Bellos los tres y su árbol"; "Muy hermosos se ven la tres y tu arbolito muy bonito"; "¡Qué bonito árbol de Navidad!"; "Que linda amaneciste y que grandote estás nuestro niño amor. Eres una belleza de mamá", y "Felicidades. Muy lindo bebé y muy lindo árbol", fueron otros comentarios. Mientras tanto, Sherlyn continúa trabajando y ha declarado que no duda en poder tener un segundo bebé, pero continúa considerándolo.

