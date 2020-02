¡Sherlyn le pidió a un famoso actor que fuera el padre biológico de su hijo! Sherlyn le pidió a su gran amigo Lambda García ser el padre biológico de su hijo. ¿Cuál fue la reacción de este actor ante tan curiosa solicitud? Él mismo lo explica. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Antes de que Sherlyn tomará la decisión de convertirse en madre por inseminación artificial buscó opciones. Según su amigo Lambda García, una de ellas fue pedirle que se convirtiera en el padre biológico de su bebé. “[Sherlyn] me dijo ‘oye, mi amor, vamos a hacer un pacto [para tener un hijo]’. Y le dije ‘no, no, no; para mí sería muy difícil’”, reveló García al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Es complicado siendo amigo el dar la semilla porque, a final de cuentas, no te puedes deslindar al cien por ciento. Si quisiera tener un hijo lo tendría yo”. RELACIONADO: ¡Sherlyn revela el sexo de su bebé! Image zoom Después de que concediera la entrevista el actor se retractó y pidió disculpas públicas a su amiga. “Se hizo una entrevista y se sacó de contexto de algo que yo dije entre broma y broma porque te quiero”, dijo. “Fue un error haber hablado de más y de una forma que podía dañar tu imagen”. Sherlyn que estaba a un lado de García le preguntó frente a las cámaras, “¿en algún momento te pedí que fueras el padre de mi hijo?”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ni lento ni perezoso el actor contestó. “Evidentemente no. Nunca te acercaste a pedirme eso”. Advertisement

