Sherlyn: "Basta de que utilicen a mi hijo para estar llenando de notas de relleno los programas" La actriz mexicana hizo un llamamiento a la prensa para que dejen de crear notas amaraillistas y malintencionadas alrededor de su embarazo. Cansada de que se use su embarazo para rellenar los diferentes programas de espectáculos con notas amarillistas alrededor de su dulce espera, Sherlyn, quien decidió convertirse en madre soltera por medio de la inseminación artificial, hizo este jueves un llamamiento a la prensa para que dejen de utilizar su nombre y el de su bebé para crear notas morbosas y malintencionadas. "Llega un momento en el que está padrísimo el tema del espectáculo y está padrísimo el tema del escándalo y está padrísimo tener notas para rellenar los programas, pero también llega un momento en el que también tenemos que poner un límite y tener una ética personal, independientemente de la ética profesional, la ética como ser humano", aseveró la actriz de exitosas telenovelas de Televisa como Cuidado con el ángel, Una familia con suerte, Amores verdaderos y Antes muerta que Lichita en un reciente encuentro con diferentes medios de comunicación en México. "Yo entiendo que hay que rellenar y que hay que tener contenido pero no llega un momento en el que se detienen a pensar 'oye nos estamos metiendo en algo muy sagrado, en algo muy importante, estamos dándole cuadro a alguien que no tiene nada que ver, estamos ensuciando una etapa que es superbonita […]", agregó la futura mamá de 34 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que se encuentra viviendo su sexto mes de embarazo arropada por sus seres queridos, considera que hay un momento para decir basta y el suyo, después de todo lo que ha tenido que escuchar y leer en los últimos meses alrededor de su embarazo, ha llegado. "Yo en este momento digo basta, basta de que utilicen mi nombre, basta de que utilicen mi embarazo, basta de que utilicen a mi hijo para estar llenando de notas de relleno los programas", expresó la también empresaria en declaraciones recogidas por el reportero Eden Dorantes. "Sí creo que es un momento de hacer un llamado y decir ahorita que estamos en este movimiento tan fuerte en pro de las mujeres, en pro de protegernos, de cuidarnos, la violencia también empieza en violencia mediática, entonces creo que es una responsabilidad de todos el cuidarnos, el respetarnos […]", aseguró.

