Sherlyn pone manos a la obra para convertirse en mamá por segunda vez, ¡pero de una niña! Sherlyn comenzó a tratar su alimentación para el momento en que pueda someterse al tratamiento de inseminación artificial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Sherlyn ha manifestado su deseo de darle un hermanito o hermanita a su hijo André, ahora la actriz reveló que ya comenzó con los primeros cuidados para convertirse en madre por segunda vez, pero ¡de una niña! "Ya lista para empezar el procedimiento una vez que concluya el ajetreo de Mira quién baila, yo creo que lo voy a empezar antes (de mediados de este año), pero vamos a ver cuándo pega", dijo a la prensa a las afueras de Televisa San Ángel, en Ciudad de México. Según ella, ya comenzó a tratar su alimentación para el momento en que pueda someterse al tratamiento de inseminación artificial. Sherlyn Sherlyn | Credit: Mezcalent "Estoy llevando un acompañamiento con una doctora que me está acompañando en la nutrición para que la calidad de los óvulos sea la óptima, para cuando sea el día de la extracción esté todo perfecto, entonces para eso se toma un tiempo de 3 meses para tener una dieta antiinflamatoria, etcétera", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sherlyn no dudó en responder que en este segundo embarazo, elegirá traer al mundo una niña, algo que puede hacerse gracias a los avances de la ciencia. "A la hora que se hace el in vitro sí se puede elegir el sexo de que sexo es el embrión que te implantan, entonces yo creo que vamos a elegir la niña", afirmó.

