Sherlyn y su hijo tienen una gran noticia que compartir "Hoy es un día muy importante para André y para mí", anunció emocionada este jueves la actriz mexicana a través de sus historias de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sherlyn es el claro ejemplo de que los sueños se cumplen si se lucha por ellos. La actriz mexicana, quien ha participado en exitosas telenovelas como Clase 406, Una familia con suerte y Amores verdaderos, hizo realidad este jueves uno de sus más grandes sueños. "Hoy es un día muy importante para André y para mí", anunció emocionada a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores. "Miren cómo andamos de guapos", agregó la también empresaria. Sherlyn y su hijo Sherlyn y su hijo | Credit: Instagram Sherlyn Fruto de su trabajo, determinación y constancia la actriz firmó este jueves la escritura de su casa, "un logro hermoso" que quiso compartir con sus seguidores en las redes sociales. "Ya firmamos nuestra casa", informó de lo más feliz en compañía de su hijo. "Él no entiende mucho, pero en unos años esto va a ser muy valioso", aseveró. Sherlyn Sherlyn y su hijo firman su casa | Credit: Instagram Sherlyn La actriz, quien está planeando volverse a convertir en mamá este año, definió lo sucedido como "un logro hermoso" y aprovechó la ocasión para enviar un inspirador mensaje a sus fans. "Siempre crean que pueden y luchen por sus sueños", compartió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sherlyn y su hijo estuvieron acompañados en este momento tan especial por los padres de la actriz, quienes siempre están ahí presentes "respaldando" todos sus pasos. "Ojalá algún día logre ser tan buena mamá y papá como ellos han sido con nosotros", dijo. ¡Muchas felicidades Sherlyn!

