Sherlyn aclara rumores de enemistad con Andrea Legarreta. ¡Mira lo que dijo! Sherlyn fue acusada de hablar horrores sobre Andrea Legarreta. La recién estrenada mamá aclaró los rumores de una supuesta rivalidad. Estas fueron las palabras de la actriz mexicana. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Sherlyn abordó los rumores de una supuesta enemistad con la actriz y presentadora Andrea Legarreta. En su Instagram Stories, la recién estrenada mamá lo aclaró todo. Jorge Clarividente habló con una revista mexicana, revelando supuestos audios donde Sherlyn habla mal de su compatriota y colega. En los audios alegadamente llama "perra" y "vieja loca" a Legarreta. "Al rato le voy a quitar el trabajo", supuestamente también amenazó. Jorge Clarividente además alega que Sherlyn lo amenazó para que él no revelara la identidad del padre del bebé de la actriz. Sherlyn enfrentó este escándalo en sus redes sociales. "¿Está dura la escasez de notas? Hace más de un año y medio estoy soltera", escribió ella. Image zoom Sherlyn añadió en su Instagram Stories que no hay rivalidad con Legarreta. "Andrea Legarreta y yo nos queremos bien y cuando hemos tenido algo que platicar lo hemos hecho como mujeres adultas y con amor. No busquen problemas donde no hay". Image zoom Instagram/ Sherlyn La actriz se muestra radiante y feliz junto a su bebé. La mamá primeriza ha compartido con sus seguidores sus vivencias con su hijo André, como su experiencia con la lactancia y cómo se ha adaptado a su nueva rutina con un recién nacido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer la estrella de telenovelas como Cuidado con el ángel y Antes muerta que Lichita no está para nada enfocada en conflictos ni controversias, y está disfrutando a plenitud su maternidad. Hasta ahora Legarreta no ha reaccionado a esta polémica.

