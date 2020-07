Sherlyn presume increíble figura a cinco semanas de dar a luz: "Ya estoy en mi peso" Parece mentira pero a tan solo cinco semanas de haber dado a luz a su hijo André, la actriz mexicana Sherlyn ya perdió todo el peso del embarazo. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece mentira pero a tan solo cinco semanas de haber dado a luz a su hijo André, la actriz mexicana Sherlyn está a un paso de recuperar su figura. Asó lo reveló ella misma al compartir una serie de clips por medio de Instagram Stories donde muestra su actual figura. Estoy en la semana cinco de que nació Andre y ya estoy en mi peso”, dijo Sherlyn en uno de los videos que divulgó. “Ahora falta evidentemente reafirmar [y] que todo vuelva a su lugar para poder volver a tener cuerpo de bikini”. Cabe recalcar que la artista subió aproximadamente 10 kilos y medio durante su embarazo, según reveló en un video que compartió en sus redes. La también cantante, quien hizo debutar a su hijo André en un proyecto teatral a dos días de nacido, explicó que está moldeando su figura con la ayuda de fajas. “Te las pones por debajo de la ropa [y] no se nota. ¡Es espectacular y funcionan”, explicó. “Habrá gente que les diga que usen fajas [y] otros que no. A mi la verdad es que sí me ha funcionado muy bien”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sherlyn informó que usa la faja estilo ‘Melisa’ de la marca Ann Chery. “[Son] una maravilla. La tela es super resistente y tiene espacio [entre las piernas] para que [vayas al baño con facilidad] y no te las quites toda porque si es un rollo ponérselas”.

Close Share options

Close View image Sherlyn presume increíble figura a cinco semanas de dar a luz: "Ya estoy en mi peso"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.