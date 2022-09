Sherlyn ya empezó el proceso para ser nuevamente madre Luego de haber debutado como madre de un niño por método alternativo, Sherlyn ya está lista para tener un nuevo bebé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Sherlyn confirmó su interés por darle una hermanita o hermanito a su primogénito André; incluso, aseguró que visitaría al médico para saber cuál sería el mejor método para concebir un segundo bebé. Cabe destacar que su primer embarazo fue realizado por inseminación artificial, según reveló. Ahora, la protagonista de la película Elisa antes del fin del mundo dio a conocer que ya inició el proceso correspondiente para convertirse nuevamente en madre. "Estoy, obviamente, enfocada ahora en este proyecto [Mira quién baila] que va a ser intenso, pero en cuanto termine ya toda la energía se va a poner para la hermanita o el hermanito de André", dio a conocer Sherlyn a los medios de comunicación. "Muy bien, todo va en orden, caminando. ""Ya están en estudio todo lo que se tiene que hacer. Poniendo de mi parte, todo lo que está en mis manos, y ya Dios terminará de decidir todo lo demás que venga, pero por el momento todo va muy bien". La famosa también informó que está viviendo en Estados Unidos, justamente porque está trabajando en el reality de baile. Por lo tanto, su primogénito está habituándose a dicho país, donde ha iniciado su formación académica y donde están recibiendo los cuidados de sus abuelos. Sherlyn Sherlyn | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya está en la escuela, allá [en Estados Unidos]. Porque los niños están creciendo y está aprovechando también el idioma porque creo que es importante. Cuando regresemos entrará a la escuela acá [en México], pero de momento se queda en el colegio allá", agregó. "Los abuelos andan con André". Sherlyn está feliz de agrandar su familia y mientras eso sucede, se prepara para su participación en Mira quién baila que la tiene muy emocionada.

