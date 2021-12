Sherlyn debuta como cantante Tras una larga e importante carrera como actriz, Sherlyn probará suerte en el mundo de la música ¿acaso ya planea lanzar su primer disco? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La carrera de Sherlyn como actriz comenzó desde que era una niña y con el paso de los años se ha consolidado. Sin embargo, la también empresaria, quien ahora está lista para celebrar las fiestas decembrinas en compañía de su hijito André, siempre está en búsqueda de retarse profesionalmente y ahora da a conocer que debutará como cantante. "Espero darles la sorpresa pronto. No necesariamente porque me vaya a lanzar como cantante, ni mucho menos. Sí les daré noticias pronto, pero como parte de un proyecto; no como que vaya a ser cantante como tal, sino que la música va a ser parte de este nuevo proyecto que voy a hacer", reveló Sherlyn a los medios de comunicación. "No les puedo avanzar cosas; pero en enero les voy a dar la noticia. Es un programa, justamente, en el que la música estará de por medio". La protagonista de la película Elisa antes del fin del mundo también dio a conocer su interés por realizar puestas en escena infantiles porque le gustaría mucho que su hijito André pueda presenciar su trabajo. "No lo descarto. A mí me gusta mucho el teatro para niños y una vez que se reabran todas las cosas a full [por completo] si pensaré en hacer algo que pueda ver mi hijo y le haga ilusión", mencionó. Sherlyn Credit: Instagram Sherlyn SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la posibilidad de convertirse en madre nuevamente, la intérprete de Jade Castillo Jaurello en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? aseguró que probará suerte para un segundo embarazo por un tiempo más. No descarta agrandar la familia con un par de bebés más. "Me pondré las pilas para eso en 2022 y 2023, si no se da en ese par de años lo dejamos por la paz", advirtió. "[Gemelos] ojalá. Estaría increíble", confesó. "Pero bueno, lo que Dios quiera. Uno siempre tiene sueños, pero Dios tiene la última palabra". De momento, Sherlyn se prepara para pasar las fiestas navideñas en Nueva York, Estados Unidos, donde estará acompañada de André y sus padres.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sherlyn debuta como cantante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.