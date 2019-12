Sherlyn: "Gran parte de mi sueño de ser mamá es la ilusión de algún día poder ser un poquitito como ha sido mi mamá con nosotros" La actriz mexicana nos cuenta en exclusiva cómo tomaron sus padres su decisión de ser mamá en solitario y nos avanza qué planes tiene para celebrar la Navidad y fin de año. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sherlyn no puede sentirse más bendecida de la familia que tiene. La actriz mexicana siempre ha contado con el apoyo de sus padres y hermana en cada paso que ha dado a lo largo de su vida, por lo que la decisión que tomó meses atrás de ser mamá en solitario no iba a ser la excepción. “Tengo una familia muy unida que me respalda en todo y creo que esa es una bendición enorme”, asegura la actriz mexicana en exclusiva a People en Español. “Mis papás tienen 40 y tantos años de casados y seguramente esperaban para mí el mismo esquema de familia, pero son una pareja que me criaron en valores, que me enseñaron a ser fuerte, independiente, responsable de mis decisiones, de mis acciones y por lo mismo han respaldado y abrazado esta decisión conmigo con todo el amor”, asegura la estrella mexicana. Image zoom Sherlyn La actriz de exitosas telenovelas de Televisa como Amores verdaderos y Antes muerta que Lichita reconoce que gran parte de su sueño de ser mamá se lo debe a su madre. “Mi mamá es el amor hecho persona y yo creo que gran parte de mi sueño de ser mamá es la ilusión de algún día poder ser un poquitito como ha sido mi mamá con nosotros. Sin duda si mi vida es tan bonita se lo debo 100% a que he tenido a la mejor mamá del mundo”, afirma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente su progenitora es la que más está pendiente de ella durante la dulce espera que se encuentra viviendo. “Mi mamá ha reído, llorado, se asusta, me da consejos, me quiere cuidar que no me dé ni el aire… Yo creo que si por ella fuera no querría ni que saliera a caminar, como que piensa que estoy muy frágil y entonces le gustaría cuidarme y que estuviera tranquila sin hacer nada”, cuenta la intérprete de 35 años. “Pero la verdad es que también está consciente de que no, de que su hija no es así, que soy una mujer empoderada, trabajadora, inquieta, con sueños que resuelve”, asevera. Planes navideños La Navidad está a la vuelta de la esquina y la estrella mexicana ya sabe cómo pasará esta época que, debido a su embarazo, este año será sin duda doblemente especial. “La Navidad la pasaré aquí en México con mi familia, creo que será una Navidad muy hermosa, una Navidad de mucho amor, de mucha cercanía. El mejor regalo está dentro de mí y no solamente lo digo por mí, lo digo por mi familia y lo digo por muchos de mis amigos que celebran la llegada de mi hermoso bebé con todo el amor”, detalla. La actriz, sin embargo, cerrará el año trabajando ya que conducirá la gala de fin de año de Univision. “Estaré en Los Ángeles trabajando y me encanta porque eso es justo lo que yo le quiero enseñar a mi bebé, el ejemplo de una mamá a la que las cosas no se le complican, el ejemplo de una mamá trabajadora, honesta y una mamá que va a dar todo para que mi bebé tenga una vida feliz, una vida plena y en eso estamos, en ese camino vamos”. Advertisement

