Sherlyn cuenta a Jomari Goyso lo que le dirá a su hijo el día que pregunte por su papá La actriz mexicana explicó además que el donante de esperma que eligió para tener a su hijo "no puede buscarnos a nosotros, pero si en algún momento André quisiera [conocerlo] la puerta está abierta". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sherlyn optó en 2019 por convertirse en madre soltera a través de un procedimiento de reproducción asistida: la inseminación in vitro, que pudo llevar a cabo gracias a un banco de esperma. Así nació en 2020 su hijo André, quien ya tiene 2 años. "Yo elegí que fuera un donante desconocido porque al final el hecho de que sea un amigo tuyo, alguien que está demasiado cerca, en algún momento le puede nacer el 'oye, compartamos la custodia del niño o lo que sea' y yo dije 'este es mi paquete, yo me voy a hacer cargo, yo voy a elegir cómo lo educo'", contó la actriz mexicana en una reciente conversación que mantuvo con Jomari Goyso a través de una transmisión en vivo desde Facebook. Sherlyn, quien conduce el detrás de cámaras de la nueva temporada de Mira quién baila (Univision), tiene muy claro lo que le dirá a su hijo el día que pregunte por su papá. "Me imagino que te surgiría siempre la duda porque es algo que surge, si uso esperma de alguien que es un donante solamente a mi hijo cómo se lo explico porque al final de cuentas los hijos siempre tienen padre y madre aunque sus padres sean dos hombres o dos mujeres o una mujer o un hombre, siempre biológicamente vienen de un hombre y una mujer. ¿Eso te lo planteaste o no?", le preguntó el experto en moda y bella de Univision. Goyso Jomari Goyso; Sherlyn y Astrid Rivera | Credit: Facebook Jomari Goyso "Claro y el día que André me pregunte, ahorita todavía no me pregunta nada pero [...] el día que André me pregunte le voy a decir 'tu papá es un hombre muy generoso que sabía que había mamás queriendo ser mamás y se tomó el tiempo para eso'", respondió Sherlyn. La actriz de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Amores verdaderos y Una familia con suerte sabe quién es la persona que donó el esperma. "Legalmente lo sabe porque ha usado un donante, pero hay donantes que escogen ser anónimos para el resto de su vida y hay donantes que tienes la posibilidad de que si en un futuro el hijo quiere conocerlo ellos están abiertos a eso", explicó Goyso. Pero, ¿qué sucede en el caso de André? "En el caso de André está abierta la posibilidad a que si un día él quiere…", contó Sherlyn. "El donante no puede buscarnos a nosotros, pero si en algún momento André quisiera [conocerlo] la puerta está abierta". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sherlyn, quien ya se prepara para ser madre de nuevo, no va a poder usar en esta ocasión el mismo donante. "Hubiera podido, pero ya no porque yo pensé que iba a tener un hijo nada más y entonces no compré más", explicó. "Ahorita estamos tratando como de encontrar por número, por no se qué, por el registro, pero la cantidad de donantes es impresionante".

