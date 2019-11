Sherlyn confiesa el problema de salud que sufre desde niña La actriz habló a través de su canal de Youtube del problema que sufre desde niña y que la ha llevado al hospital en varias ocasiones. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A pesar de que comenzó a salir en televisión desde que era apenas una niña, hay muchas cosas que el público desconoce sobre Sherlyn. La intérprete mexicana compartió recientemente un vídeo a través de su canal de Youtube, Mi vida bonita, en el que revela por primera vez detalles sobre su vida personal y profesional de los que no suele hablar en una entrevista. Entre esas confesiones que realizó la popular actriz de exitosas telenovelas como Clase 406, Camaleones, Una familia con suerte y Amores verdaderos se encuentra un problema de salud que sufre desde niña y que muy pocos sabían que padecía. "A veces me ven que tengo como este problema pero nunca les he platicado bien", comenzó diciendo la intérprete de 34 años, quien está dándose una nueva oportunidad en el amor tras su fallida historia de amor con el integrante de Río Roma, José Luis. La actriz, que se encuentra alejada de la televisión desde 2016, explicó que de niña le dan ‘hemorragias muy fuertes en la nariz' que incluso la obligan a tener que ir al hospital. "Pero muy, muy fuertes, o sea las únicas cosas por las que he estado en el hospital en mi vida ha sido por eso", reconoció Sheryln a través de su canal de YouTube. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella de telenovelas, quien tiene más de dos millones de seguidores solo en Instagram, detalló que su problema se debe a que su sangre no coagula bien. "Tengo un tema de baja de plaquetas", confesó Sherlyn. La actriz dejó claro que ‘no es una enfermedad' ni tampoco que tenga su origen en una mala alimentación. "Es como así nací. No lo adquirí, no es porque no coma bien porque todo el mundo me dice ‘es que no comes', [pero] sí como perfecto". Advertisement

Sherlyn confiesa el problema de salud que sufre desde niña

