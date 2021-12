Sherlyn, madre, actriz y estudiante a tiempo completo comparte sus calificaciones Sherlyn, que compagina sus estudios con el trabajo y la maternidad, ha podido terminar el semestre con notas satisfactorias y lo ha querido compartir con sus seguidores en redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sherlyn Credit: Instagram Sherlyn A pesar del trabajo y sus labores como mamá, Sherlyn ha podido terminar el semestre con notas satisfactorias y lo ha querido compartir con sus seguidores en redes sociales. La actriz tuvo que interrumpir la carrera de Psicología en 2015, y cinco años más tarde la retomó, a pesar de tener que llevar a la vez sus asuntos profesionales y de haberse convertido en mamá de su pequeño, André. "Mi promedio de semestre que me tiene tan orgullosa! No solo se trata de vernos bonitas, eso se termina, ¿pero qué tan bonita estas con tus sueños?, ¿con tus metas?", se preguntó la joven madre en Instagram. "Evidentemente nadie me regaña por las calificaciones, ni mis papás están gastando en mi carrera, ya hicieron muchísimo por mí y lo siguen haciendo, pero este es un regalo para mí, un regalo del que me siento muy orgullosa, sobra decir que no fue sencillo llevar 8 materias con bebé, trabajo, gira de teatro y sin nana, me tocó estudiar en la noche y hacer tareas durante las siestas de [Andrés} , ¿implicó sacrificios? Sí muchos y saben que estoy feliz", dijo la actriz. Sherlyn aseguró a los seguidores que todo es posible de alcanzar en la vida mientras se luche por ello. "Se los pongo aquí como un recordatorio de que se puede lograr todo lo que nos proponemos, con dedicación, constancia y sin pretextos, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer por ti?, ¿y qué esperas para hacerlo? Si yo puedo tu también!!!", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz también se ha involucrado en un proyecto donde tendrá que cantar. "No necesariamente porque me vaya a lanzar como cantante, ni mucho menos. Sí les daré noticias pronto, pero como parte de un proyecto; no como que vaya a ser cantante como tal, sino que la música va a ser parte de este nuevo proyecto que voy a hacer", reveló Sherlyn. "No les puedo avanzar cosas; pero en enero les voy a dar la noticia. Es un programa, justamente, en el que la música estará de por medio".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sherlyn, madre, actriz y estudiante a tiempo completo comparte sus calificaciones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.