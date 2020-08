¿Qué hay detrás de Sherlyn? Su amiga y mánager, Alejandra Palomera, habla sobre cómo es realmente trabajar con la actriz y cantante mexicana. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Cómo es trabajar con la actriz que engalana nuestra nueva portada digital? En una entrevista con People en Español, la amiga y mánager de Sherlyn, Alejandra Palomera, confesó todo en exclusiva. Según Palomera, quien en sí ha formado parte de la lista de las 25 mujeres más poderosas de People en Español, todo en la vida de la cantante mexicana de 35 años empieza con una palabra: entrega. ¿Cómo es trabajar con Sherlyn? Es algo muy gratificante; es un talento que siempre se entrega al máximo, se prepara, investiga. He tenido oportunidad de acompañarla a grabaciones y siempre llega preparada, construyendo muy bien su personaje. Es muy disciplinada con su equipo y compañeros. Ella es garantía de profesionalismo y éxito. Image zoom Oscar Ponce Es muy perfeccionista, tuve la oportunidad de estar con ella en [el concurso] Mira quién baila, en Miami, y fue espectacular ver su entrega. ¿Qué destacarías de ella como amiga? Es una gran amiga que conozco hace más de diez años. He compartido muchos momentos importantes de nuestras vidas. Sé que es una persona que siempre está ahí aunque no estemos [juntas] todos los días. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español ¿Cómo la ves como mamá? Soy de las primeras en saber la decisión de ella de ser mamá de André. Sherlyn es como una hija. Es una excelente mamá, amiga, tía, hija. Es una mujer muy dedicada a sus valores y muy comprometida con ellos, y estamos felices de ver cómo se ha desarrollado y ha logrado esta aventura tan maravillosa [de] ser mamá. Hasta para la lactancia se ha preparado como una profesional, se ha preparado con expertos en la materia. Ella nos motiva siempre a ser mejores. Siempre es positiva a las circunstancias más adversas, es una mujer poderosa.

¿Qué hay detrás de Sherlyn?

