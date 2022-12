Sherlyn causa furor con imágenes de Navidad junto a su hijito Para dar sus mejores deseos en esta Navidad, Sherlyn y su hijito mostraron su espíritu de fiesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La época navideña es el momento perfecto para celebrar con los seres queridos, ya sea familia, pareja sentimental, amigos, etc. Así, las personas buscan el tiempo para lograr la convivencia con aquellos a quienes aman; tal como lo mostró Sherlyn, quien aprovechó la temporada para disfrutar al lado de su hijito André, tal como lo dio a conocer públicamente. La actriz dio a conocer una serie de imágenes donde posa junto a su primogénito teniendo como escenografía una villa navideña. La famosa porta un vestido rojo con un delgado cinturón negro; mientras el pequeño porta un pantalón rojo, un saco de tela irlandesa a juego y zapatos negros. En todo momento, madre e hijo se muestran felices y destilan amor. "Gratitud y mucho amor!", escribió Sherlyn para acompañar las fotografías. "Feliz navidad familia". Los internautas reaccionaron a dichas instantáneas de la protagonista de la película Elisa antes del fin del mundo con diversos mensajes. "Cuando crecen deseas con toda tu alma volver a sentir ese sentimiento tan bonito que se siente abrasar a tu niños chiquitos", mencionó una usuaria. Sherlyn Sherlyn | Credit: sherlyny/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Bellas fotos! ¡Feliz Navidad!"; "Hermosa Sherlyn. Les deseo gratitud y mucho amor. Felices fiestas navideñas"; "¡¡¡¡¡Feliz navidad hermosa Sher y André!!!!! Que siempre estén rodeados de amor y sonrisas. Que ternura de foto"; "Deberías planificar otro bebé, él es hermoso"; "Eso es amor de madre e hijo; un verdadero regalo divinoooo. Dios los bendiga", y "Sherlyn tu chiquitín es un encanto de criatura", fueron otros comentarios. Hubo quienes compararon al bebé con el padre de la famosa. "¡Qué lindos! André fotocopia del abuelo" y "El nene es igualito a su abuelito", dijeron. Sherlyn ha mencionado que ya está realizando el proceso pertinente para darle una hermanita o hermanito a su adorado André. Quizá pronto dé la sorpresa de un segundo embarazo.

