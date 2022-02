Sherlyn alza la voz contra el maltrato animal

Como dueña de cinco perritos y una defensora de los animales que ha participado en diversas campañas, incluyendo el apoyo de leyes, en favor de la protección de las especies, Sherlyn levanta la voz para promover una nueva iniciativa de PeTA Latino; se trata de una campaña para evitar que los animales sean dejados, prácticamente en el abandono, concluyó en las azoteas. "Me hace sentir contenta y muy orgullosa ser parte de esta campaña de PeTA en la que es para hacer ruido y decir 'los animales no son para estar en una azotea'. Hay muchos que con el hambre, la desesperación o el frío se terminan aventando o colgados porque, regularmente, los dejan amarrados con una cadena", advirtió a People en Español.

"Cuando veo un animal que está en la lluvia o que está padeciendo maltrato me hace sentir muy enojada porque creo que como seres humanos tenemos la obligación de hacerlo mejor, de comportarnos a la altura de las oportunidades que nos dan el tener libre albedrío y una consciencia y una capacidad de pensar y razonar. Me molesta mucho cuando nos portamos como salvajes porque no lo somos", agregó. "Son animales que se espantan con los truenos, con la lluvia. Debemos tenerlos en casa y si no es mejor no tener animales. Es importante ser consciente que tener una mascota implica un acto gigante de amor y responsabilidad".

Para promover está causa la también empresaria hizo una analogía de lo que sería dejar a un humano en las mismas condiciones que una mascota; lo cual, puede resultar fuerte para quien ve el video alusivo. "Me pareció que sí es correcto hacerlo fuerte porque, a veces, si le entramos de forma tibia a las cosas no sienten esa empatía. Es como decir '¿tú dejarías a tu hija, hermana o papá en la azotea mientras pasan todas estas cosas? Claro que no'. Al final es ' somos tan valiosos los seres humanos como los seres vivos, los animales", explicó.

Sherlyn Sherlyn | Credit: Mezcalent

"Siempre he sido he sido parte de PeTA. Me encanta todo lo que hacen; me gusta que su discurso sea fuerte y disruptivo, que no tienen miedo de abordar las cosas de forma poco convencional. Siempre he sido una fanática de los movimientos que hacen y los cambios que generan en el mundo", mencionó. "Era una activista de casa y conforme ha ido pasando el tiempo, y mi carrera ha ido ascendiendo ellos me han considerado para proyectos más importantes. Y creo que no hay nada más lindo que poderle dar voz a aquellos que no la tienen".

"Esta es una pequeña gran acción que si logra llegar a la consciencia de algunos cuantos, el trabajo estará hecho",

Sherlyn

Sherlyn confesó que "me siento feliz de ser parte y la vocera de esta campaña" y considera que "también es importante que mi hijo André crezca en esta consciencia de que los animales son seres vivos que sienten, que son nuestra responsabilidad, que no son objeto, que no son algo temporal". Espera que el mensaje logre penetrar de la mejor manera.