Si bien no ha sido un proceso nada sencillo ya que forma parte de una industria en la que el físico juega un papel fundamental, la actriz mexicana Sheyla, quien da vida a Bertha en la exitosa telenovela de Telemundo Betty en NY, ha logrado hacerse un hueco en el competitivo mundo artístico a pesar de no cumplir con los cánones de belleza establecidos por la sociedad. Pero sobre todo, y lo más importante, ha aprendido con el paso del tiempo a amar su cuerpo y a acallar el ruido externo que muchas veces la señala y juzga por tener sobrepeso. Así lo reconoció Sheyla a través de una sincera reflexión que compartió este lunes a través de las redes sociales en la que a corazón abierto habla de la importancia del amor propio.

“Sí, soy gorda. Tengo en mí cicatrices en mi cuerpo que sé valorar y portar con orgullo porque representan cada batalla que mi cuerpo ha tenido que librar, son mis trofeos de guerra. Yo sé que mi vida no gira en torno a mi talla, ni a lo que como; mi vida gira en torno a lo que soy: una MUJER así como me dicen (gorda) pero una con muchas cualidades que con certeza sé, cualquier persona que se toma el tiempo de conocerme más allá de lo que está a simple vista, admira y ama en mí. Pero a veces, al verme al espejo, al escuchar comentarios y burlas debo recordarme a mí misma que lo más importante no es cómo me miren o acepten los demás, lo más importante es la forma en la que yo me veo y acepto a mí misma. Porque antes de poder recibir amor de otros debo aprender a amarme yo, regalarme una sonrisa cuando vea mi imagen desnuda frente al espejo, valorar cada centímetro de mi panza, amar cada parte de mi piel, mis gorditos, ver sin pena o culpa la celulitis en mis piernas; porque al final del día, ese es mi cuerpo y esa soy yo”, expresó la integrante del ‘pelotón de las feas’ de Betty en NY.

La actriz, que ha recibido ‘gritos’, ‘insultos’ y ‘miradas’ a lo largo de su vida por el sobrepeso que padece, dejó claro que no se va a detener ante nada ni ante nadie.

“Por favor, giren sus cabezas cuando pase a su lado, claven sus miradas, comenten de mi presencia, hablen de mí; porque esta GORDA no se va a detener ante miradas, gritos ni insultos; esta GORDA avanza a paso firme, abriéndose camino en un mundo que, aunque no fue diseñado para mujeres como yo, he logrado entender: soy Sheyla, este es mi cuerpo, esta soy yo, y me amo”, aseguró la también cantante junto a una foto en la que luce un traje ceñido al cuerpo.

La aplaudida reflexión que compartió Sheyla en Instagram superó los 10 mi ‘me gusta’, algo inusual en sus publicaciones, y generó un sinfín de comentarios positivos, entre ellos el que le dejó su compañera en Betty en NY, la joven actriz mexicana Elyfer Torres.

“Preciosa mi Shey. Y así es, eres una mujer increíble, talentosa y amorosa. Te quiero y admiro. No hay opinión más importante que la tuya”, escribió la protagonista de la ficción.

Amaranta Ruiz, quien interpreta a Sofía Peña en Betty en NY, también comentó la publicación de Sheyla.

“Yo me tomé ese tiempo y descubrí un ser maravilloso, generoso, ultra talentoso, una mujer solidaria y una gran amiga. Te adoro”, expresó la actriz mexicana.