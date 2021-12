Shawn Mendes confiesa estar pasando por un momento difícil tras su ruptura con Camila Cabello El cantante canadiense Shawn Mendes agradeció a sus fanáticos el apoyo a su nuevo tema “It’ll Be Okay”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shawn Mendes no teme mostrarse vulnerable ante sus fanáticos, por lo que la noche del jueves abrió su corazón y confesar a sus millones de seguidores el difícil momento por el que atraviesa poco después de saberse su ruptura con Camila Cabello. El cantante de 23 años, en primer lugar, agradeció todo el apoyo recibido por su canción "It'll Be Okay", la cual lanzó a pocas semanas de haber terminado su publicitada relación con la cubanoamericana. Al mismo tiempo, reveló que por ahora le resulta difícil estar conectado a las redes sociales, ya que atraviesa una búsqueda personal musical que no sería posible si estuviera hablando constantemente con personas. "Lo estoy pasando mal con las redes sociales en este momento, simplemente mi relación con ellas, pero hay muchas personas que me están enviando vídeos y diciéndome lo que pasa", expresó en un vídeo en su cuenta de Instagram. "Creo que cuando hago música, la meta máxima es cómo sentarse ahí y revelar algo de mi verdad y la mayoría de las veces cuando escribo canciones, usualmente utilizo la música como una plataforma para llegar a ese lugar dentro de mí que no podría llegar simplemente hablando con personas o pensando en ello", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shawn Mendes Audacy's Eighth Annual "We Can Survive" Concert Shawn Mendes | Credit: Photo by Randy Shropshire/Getty Images for Audacy El cantante comentó que se siente orgulloso de la canción que, de acuerdo a sus fanáticos, revela su sentir tras su ruptura con Cabello. Además, agradeció a todo aquel que se ha identificado con el tema. "Me siento tan orgulloso de esa canción y tan agradecido que ustedes se estén identificando con ella, me siento tan agradecido que la gente está siendo vulnerable y simplemente se está divirtiendo", dijo. Agregó: "Los veo y veo el amor que le están dando a la canción y a mí, y eso significa el mundo para mí, así que gracias". El tema detalla el final de una relación turbulenta, al mismo tiempo que presenta una actitud de aceptación y curación. Aunque sus fanáticos aseguran que se trata de su propia vivencia al lado de la cantante, Mendes no lo ha confirmado públicamente. Shawn Mendes Camila Cabello The 2021 Met Gala Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion - Arrivals Shawn Mendes y Camila Cabello | Credit: Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic La pareja anunció su sorpresiva ruptura en noviembre a través de un comunicado en Instagram, asegurando que permanecerían siendo los mejores de los amigos a pesar de que su relación sentimental había llegado a su fin. "No era una relación que pudiera continuar en este momento", reveló una fuente cercana a People tras la ruptura. "Parece que el romance simplemente fracasó". Los cantantes habían pasado el confinamiento juntos en Miami, compartiendo con sus seguidores íntimos momentos en pareja, por lo que una ruptura parecía muy lejana. Hastra ahora, ambos se han guardado los detalles que los llevó a tomar la difícil decisión.

