Shawn Mendes y Camila Cabello más enamorados que nunca: fotos trending de tus celebridades favoritas ¡Míralos!

Shawn Mendes y Camila Cabello más enamorados que nunca: fotos trending de tus celebridades favoritas

Shawn Mendes y Camila Cabello de la mano
Shawn Mendes y Camila Cabello se toman de la mano en un paseo romántico por Nueva York
Credit: Photo © 2023 The Image Direct/The Grosby Group
Shawn Mendes y Camila Cabello caminando muy románticos de la mano en Nueva York.

Samo regresa a Camila
Camila vuelve a tener a Samo como integrante después de más de diez años separados y anuncian la gira "Camila Tour"
Credit: Mezcalent
Camila vuelve a tener a Samo como integrante después de más de diez años separados y anuncian la gira 'Camila Tour', que iniciará en octubre próximo. ¡Felicidades!

CNCO en Despierta América
Zabdiel De Jesus, Erick Brian Colon, Francisca Lachapel, Richard Camacho and Christopher Velez of the musical group CNCO visit "Despierta America" at Univision Studio
Credit: Alexander Tamargo/Getty Images
La presentadora Francisca entrevistó a los chicos de CNCO en Despierta América (Univision), Richard Camacho, Christopher Vélez, Zabdiel De Jesús y Erick Brian Colón, y aprovechó para tomarse esta foto del recuerdo junto a la agrupación juvenil.

Eva Longoria y Pepe Bastón en Cannes
Eva Longoria y José Antonio Baston visten a juego para una fiesta de celebridades en Cannes
Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group
Así de elegantes se dejaron ver Eva Longoria y su esposo, el empresario José Antonio Bastón, en una fiesta en Cannes.

Sofía Vergara almorzando con sus amigas
Sofia Vergara sale con sus amigas en busca de lencería nueva
Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group
La actriz colombiana Sofía Vergara almorzando con amigos en un restaurante en Beverly Hills.

Temas musicales para la novela Vencer la culpa
Paty Cantú, Daniela Romo y Dulce en la presentación de los ganadores de la convocatoria de Rosy Ocampo
Credit: Mezcalent
Paty Cantú, Daniela Romo y Dulce en la presentación de los ganadores de la convocatoria de Rosy Ocampo y la Sociedad de Autores y Compositores de México para las canciones que formarán parte de la telenovela Vencer la culpa.

