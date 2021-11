Shawn Mendes y Camila Cabello: besos y más besos en Miami Beach Shawn Mendes y Camila Cabello siguen enamoradísimos, a juzgar por las nuevas instantáneas de la pareja besándose en la playa en Miami Beach. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camila Cabello y Shawn Mendes Credit: Mega/The Grosby Group Shawn Mendes y Camila Cabello siguen enamoradísimos, a juzgar por las nuevas instantáneas de la pareja disfrutando de lo lindo en Miami Beach. Los colaboradores del hit Señorita tomaron el sol en la playa y finalmente entraron al agua, donde compartieron varios apasionados besos. Mendes llevaba un look simple con shorts negros de Nike, mientras que Cabello lució un diminuto y atrevido bikini azul claro que destacaba su figura. Camila Cabello y Shawn Mendes Credit: Mega/The Grosby Group ¿Los accesorios del look de la cantante? Un esmalte de uñas negro y una pulsera dorada. Miami Beach es uno de los sitios favoritos de la pareja. De hecho, Cabello y el intérprete de Summer of Love fueron fotografiados vacacionando en el mismo lugar en junio. Camila Cabello y Shawn Mendes Credit: Mega/The Grosby Group Semanas más tarde, Cabello recurrió a TikTok para hablar sobre de quienes habían tratado de avergonzarla por su cuerpo. "Solo estaba corriendo en el parque, centrada en mis propios asuntos, tratando de estar en forma, tratando de mantenerme saludable", recordó en aquel momento. "Y llevo una blusa que muestra mi barriga, y no la estaba metiendo, porque estaba corriendo y viviendo como una persona normal que no la mete todo el tiempo", dijo la cantante. "Estar en guerra con tu cuerpo está muy pasado de moda". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

